抽濕機大測試 2款裝過濾器後抽濕力減或禁售 2千元機款媲美近6千元貴價貨

消委會測試的14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機。售價介乎2,099元至6,180元。14款樣本於標準環境下，各抽濕機聲稱每日的額定抽濕量為8.5升至18升；而於「廠商慣用環境」，即氣溫30度及相對濕度80%下的測試，則聲稱每日的額定抽濕量為14升至30升。

香港春天潮濕，隨著「回南天」重來，抽濕機幾乎已成港人必備家電之一。消委會測試市面上14款抽濕機，發現當中兩款抽濕機，安裝高效空氣過濾器後，抽濕效能大跌，機電署正跟進，有可能禁止出售。消委會又指由於測試環境不一，大部分廠商宣傳單張上的抽濕量較能源效益標籤列明高，認為有誤導之嫌。不過，仍有8款抽濕機總評獲4星或以上，其中有$2,099平價款表現媲美$5,980貴價款，同獲4星總評。

廠商回覆可不裝過濾器

消委會以溫度攝氏26.7度、相對濕度60%的「標準環境」，連續開動6小時作測試，發現有6款抽濕機的每日抽濕量，比產品聲稱數值低0.6%至5.3%；其中「惠而浦」及「金章牌」沒有安裝HEPA高效過濾器時測試效果與標籤列明相若，但安裝過濾器後，抽濕功能大跌，抽濕量比數分別低13.2%及23.1%，這兩款抽款機在廠商慣用環境下，抽濕量更分別低約14.7%及41%，而且在安裝HEPA高效過濾器後，能源效益級別更由1級分別降至2級及4級。「金章牌」回覆說過濾器是贈品，正常操作可不用安裝。

不過，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀認為，消費者若知道安裝過濾器後能淨化空氣，相信大部分均會使用，惟需要支付較多電費，「消費者應該有知情權，生產商或廠商應提供確實無誤的資料讓消費者選擇。」她指機電署跟進測試都發現兩款抽濕量不符合能源效益標籤規定，如果進一步測試確認有問題，會禁止在港出售。

消委會又指，抽濕機廠商一直以其「廠商慣用環境」測試數據作為宣傳，未能反映實際使用時的室內環境，有誤導消費者之嫌，多次促請廠商糾正。消委會又提醒消費者不要只看生廠商的宣傳單張，應參考能源標籤上的抽濕量，便可知道抽濕效能。

消委會推薦兩款低價型號

綜合而言，消委會指在二合一空氣淨化抽濕機方面，飛利浦($4,888)的能源效益不俗，除顆粒物速度較快；抽濕機方面，三菱電機($6,080)及LG($,5690)同獲4.5星總評，能源效率表現出色，其中LG採用變頻技術運作。消委會指對抽濕速度要求不特別高的用戶亦可考慮小米($,2099)及開利($2,880)，而小米的售價為樣本中最低，表現則媲美$5,980的日立牌。