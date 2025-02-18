抽濕機測試 5抽濕量較聲稱低 消委會促停用廠商環境抽濕量宣傳

今日是二十四節氣的雨水，表示雨水漸多；而香港春季不時被温暖而潮濕的海洋氣流影響，濕𣲷𣲷環境令人不舒服，抽濕機頓時成為家居必備。消委會與機電工程署合作，測試市面14款壓縮式抽濕機，發現各樣本在廠商測試環境下量得的每日抽濕量，較在正常實際使用的標準環境量，高出約五至八成；部分抽濕量相若樣本的能源效率亦表現懸殊，能效最高的樣本較最低的樣本高出50.2%。消委會促請廠商停用不能反映實際使用情況的廠商環境抽濕量作產品標示及宣傳。

消委會測試的14款抽濕機，其中8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化，當中6款的HEPA過濾器屬基本配件，2款則須額外選購或屬贈品。測試比較各樣本在標準(攝氏26.7度及相對濕度60%)和廠商(大部分為30度及相對濕度80%)環境的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度；以及當中8款可配備HEPA過濾器樣本的空氣淨化效能，機電署則測試各樣本的安全程度。 抽濕機最重要是「好抽得」，測試發現5款樣本量得的在標準環境下，每日抽濕量略低於其額定數值0.5%至6.8%，但仍在能源標籤計劃容許的公差範圍內。抽濕量最好的是「LG」的MD19GQCE0，其次則有「Panasonic」F-YAV28H和「東芝」RAD-DIA17HK。而在廠商環境下則有7款樣本量得的每日抽濕量略低於其額定數值，差異均少於 8%，但仍在國際慣常做法容許的公差範圍內。

消委會研究及試驗小組主席鍾志勇指出，各樣本在廠商環境下量得的每日抽濕量由19.8升至29.8升，較其在標準環境下量得的高出約56%至82%不等(平均約69.7%)；而消委會過往曾多次促請廠商，停止採用不反映實際使用情況的廠商環境抽濕量作產品標示及宣傳，現再次促請廠商應作出改進。

鍾志勇

空氣淨化速度懸殊 近年不少抽濕機以具備空氣淨化功能作招徠，今次測試8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化的樣本，在去除顆粒物及甲醛速度非常懸殊，當中在去除煙霧、塵埃、花粉及甲醛的能力，分別比最差的快4倍、3.7倍、4.4倍及6.4倍；其中「聲寶 SHARP」及「Panasonic」去除空氣污染物的速度最快；表現較遜色的是「LG」及「三菱重工MH」，而該2款樣本過濾器更須額外購買或購買時屬贈品附送。

能源效益 「二級」扮「一級」 用電量亦是市民選購電器產品一大關注因素，今次全部樣本標示為1級能源效益級別，但部分抽濕量相若樣本的能源效率表現懸殊，其中「伊瑪」抽濕機樣本的能效最低，每度電可抽濕約2.21升，較最具能效的樣本「開利」(每度電可抽3.32升)少50.2%，而經計算的能源效益級別僅達2級，其差異仍在標籤計劃可接受的公差範圍內，機電署已提醒有關供應商品質控制的重要性，以確保產品符合標籤計劃的要求。 HEPA濾網降抽濕效能 鍾志勇指檢測發現，兩款抽濕機「LG」和「三菱重工MHI」安裝過濾器後，其每日抽濕量分別下降18.4%和30.1%，能源效率亦降低26.2%及40.7%，相對年電費增加10.6%至18.3%。消委會建議廠商應明確標示安裝濾網前後的效能差異，以便消費者參考。