抽選3.5萬住戶 了解最新出行模式 運輸署展交通習慣調查

運輸署本月起至12月期間進行「2022年交通習慣調查」，會以隨機抽樣方式選出約3.5萬個住戶參與。調查將搜集香港市民最新的出行模式和習慣，以更新及改良策略性運輸模型，作預測交通情況之用。被選住戶收到信件通知後，可選擇網上自行填寫問卷或致電預約面談/電話訪問。獲選住戶如一周後仍未回應，訪問員將上門完成調查。

交通習慣調查約10年一次，今次是自1973年以來第6次，上一次於2011年。運輸署副署長(策劃及技術服務)邱國鼎指，過去10年有大量運輸基建落成、市民亦普遍使用手機獲取資訊，以至疫情下市民在家工作和上課等。調查將搜集市民最新的出行模式和習慣，以更新及改良策略性運輸模型，作預測交通情況之用，並在規劃運輸設施及制訂運輸政策時作為重要參考。

調查收集的資料包括各住戶的出行資料，如全日各行程出行時間、使用的交通工具、轉乘地點和目的地等；亦會詢問形成有關交通習慣的主要因素及對運輸設施的意見等。

運輸署已從政府統計處資料庫隨機抽樣選出約3.5萬個住戶，昨起分批向獲選住戶寄發通知書。有關住戶可經調查專頁填寫網上問卷，或者經專頁/致電熱線3900 1100，預約面談/電話訪問。如獲選住戶在署方發信一周後仍最未回覆，穿著湖水藍色訪問員會上門完成調查，市民如有需要亦可致電熱線核實訪問員身份。署方又稱，調查期間如收緊防疫措施，或會延長調查期。

運輸署助理署長(策略研究)梁世豪指，受訪者只需要提供基本資料如年齡層、出行紀錄、就業情況等，毋須提供如身份證號碼、身份證姓名、出生日期等個人資料。所有資料會加密傳送至受保護伺服器，面談使用的平板電腦不會儲存及保留數據。今次調查的預算為1,500萬元，金額與上次10年前的調查相若。署方預計最快明年中公布首份數據報告，最遲2024年公布全面調查報告。