拆收費亭後 維持時速50公里 易通行如期5.7青沙啟用

「易通行」不停車繳費服務如期下月7日起，率先在青沙管制區使用，汽車日後毋須再於收費廣場付費，改由裝有感應裝置的「龍門架」取代。青沙管制區收費廣場日後來回方向會各維持3條行車線和1條前往巴士站的通道，惟車速上限仍維持時速50公里。運輸署表示，駕駛者日後過隧道可維持原有車速，毋須減速和停車，若日後隧道車流變得更暢順，可考慮放寬車速限制。 青沙管制區現有收費廣場位於尖山隧道和沙田嶺隧道之間，日後收費的地方會改為尖山隧道九龍出入口外的「龍門架」。有關「龍門架」已安裝具光學雷達、偵測車輛貼的天線等裝置，透過無線射頻識別技術(RFID)和自動車牌識別技術，讓車輛毋須停車即可繳費，系統正持續進行負載測試，最新結果每小時能處理7萬架次車輛，預計日後會再增加。



逾期14個工作日補交須付附加費 若通過的車輛未有車輛貼、「易通行」戶口未能從連結銀行帳戶扣錢等，「龍門架」的閉路電視會拍攝有關車輛，並有裝置偵測其長度和闊度以分辨其類別和收費。服務供應商之後會以電子方式，向登記車主發出繳費通知，提醒必須在14個工作日內，在「易通行」網站、程式用信用卡繳費，或按指示產生繳費二維碼，再用轉數快或到便利店等繳付，逾期者須徵收175元附加費。 青沙管制區所有人手收費亭和快易通車道，在「易通行」推行當日起停用，下月7日凌晨2時至5時會全面封閉以進行相關工程，收費亭則會在未來約3個月陸續清拆。運輸署長羅淑佩提醒，駕駛者日後通過「龍門架」時應保持安全速度「直行直過」，毋須停車。不過，原收費廣場位置日後會維持時速50公里，她表示車流若漸暢順，可考慮提高車速。 已發出逾66萬張車輛貼 截至前日，當局已發出逾66萬張車輛貼，佔全港約82%已領牌車輛，當中約66%車輛已開立「易通行」戶口。羅淑佩相信相信駕駛者已準備就緒用「易通行」，並提醒車主把握時間安裝車輛貼、開戶口和設定自動繳費，以及再次呼籲不要用靜電貼固定車輛貼。