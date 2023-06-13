拆解精神健康迷思 《即時通》邀請市民「對話。行多步」

自鑽石山荷李活廣場悲劇發生後，利民會《即時通》24小時精神健康熱線直至 6月6日(星期二)晚上共處理713宗求助，較平常上升14%，有78宗與該暴力事件有關，尋求諮詢或求助，其中兩成出現較嚴重情緒困擾。

當中，近半《即時通》求助者有精神健康或情緒困擾的背景，除了襲擊過程引發的情緒不安，大部份也擔心事件會加深社會大眾對精神復元人士標籤和污名化。有來電者擔心在工作場所會遭受同事歧視甚至被僱主解僱，亦有來電者表示不想被人看見進入精神科門診而對覆診卻步。

利民會《即時通》理解連日事件為市民帶來不同負面情緒，擔心社會安全；與此同時期望大眾能避免受坊間對精神病的偏見所影響。於六月十四日(四)，《即時通》將會舉辦一節名為「對話。行多步」的線上精神健康教育活動，鼓勵大眾以「積極對話、裝備知識」的基礎下客觀理解事件，以一份同理心代入受事件影響的不同受眾。

活動邀請了現職註冊護士，網絡精神健康倡議者細C (Cassie Lam)及即時通項目經理張斯皓先生，討論近日網絡熱門精神健康話題，一同剖析各個關於精神病的迷思，同時會介紹現時社區對復元人仕，特別剛出院人仕的個案支援服務範疇。

日期：2023年6月14日(三)

時間：下午7時至8時

形式：Zoom

活動無需報名，登入資料可參閱海報內容，或按以下網址登入會議：

https://us06web.zoom.us/j/82576538795?pwd=Nm5tNzdnZ3B6cGxQTlh3YTdrNmh6QT09

會議IＤ：825 7653 8795

密碼： 545884