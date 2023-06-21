拋兩周大女嬰落天橋亡 42歲母認殺嬰押至7月5日判刑

一名女子去年3月，涉嫌在深井一條行人天橋拋下初生女兒，導致女嬰死亡。她今日（21日）在高等法院承認一項殺嬰罪，法官將案押後至7月5日判刑，有待索取感化報告。辯方求情時指，案件是一宗悲劇，被告已得到應有的懲罰。被告未有申請保釋，繼續還柙。

42歲被告梁嘉儀、報稱任職秘書，承認於去年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為，將嬰兒從天橋拋下，導致她不足12個月大的嬰兒死亡。

警誡下稱因女嬰不斷哭 故想把女嬰拋下橋

案情指，被告與其丈夫在2013年結婚，及至2022年2月16日誕下一名5.17磅的女嬰。被告和女嬰出院後，一起居住在荃灣一個單位。案發當日清晨5時許，被告抱住女嬰離開住所，走到荃灣青龍頭一條行人天橋上，被告舉起女嬰、伸出天橋柵欄外及拋下女嬰；該天橋離地約7.5米。被告隨即走到橋下檢查女嬰，及後報警。救護員到場時，女嬰仍有脈搏呼吸，惟送往瑪嘉烈醫院搶救後，同日早上證實死亡。檢屍發現女嬰腦部創傷、髗骨骨折及有瘀血等，符合高處墮下的情況。

被告同日被捕，警誡下稱因為女嬰不斷哭，她無法照顧女嬰，故想把女嬰拋下橋。被告在警署警誡會面中透露，女嬰誕下時體重略輕，她對照顧女嬰感到焦慮和疲倦，亦擔憂女嬰無法長大；在案發前一天，她曾向丈夫表示想自殺或殺死女嬰，但丈夫叫她放鬆及不要想這些事；案發清晨，女嬰不斷哭，她擔憂嘈醒丈夫，便帶女嬰走出屋外，她走到橋上，感到一股強烈的衝動，她將女嬰伸出橋外、向女嬰道歉後，便放手及任由女嬰墮下。

辯方求情：案件是一場悲劇

根據兩份精神科醫生報告，案發時，被告仍因未從分娩該嬰兒的影響中完全復原，亦可能受哺乳期影響。辯方求情時，指案件是一場悲劇，並指被告在事件中得到足夠懲罰。法官打算為被告索取感化報告，辯方則指被告沒有保釋申請，希望事件完結後才獲釋。