拐帶疑雲｜多區幼稚園曾傳拐帶兒童 警調查後稱全屬誤會

其中一宗事件在將軍澳區發生，警方指留意到有傳媒轉載幼稚園通告，引述有家長指2月17日早上在坑口港鐵站一度失去兒子蹤影，懷疑發生企圖拐帶兒童案件。警方並未接獲相關報案，但已即時主動向有關幼稚園了解情況。人員經深入調查、現場蒐證及翻查閉路電視記錄後，並未發現可疑人士接近該名兒童，相信事件純屬誤會，未有證據顯示曾發生拐帶案。

近期網傳將軍澳、大埔及上水區懷分別有幼稚園和家長指，懷疑有人企圖拐帶兒童。警方調查後指，全部均未有證據顯示涉及企圖拐帶兒童或其他刑事成份，相信屬於誤會。

至於大埔大元邨一幼稚園曾於2月16日發通告，指近日有陌生男子在校舍外徘徊，懷疑窺看校內環境，又試圖打開家長車門。大埔分區特遣隊人員調查及翻查閉路電視記錄後，發現1名63歲男子曾出現在幼稚園附近，警方把男子帶回警署問話調查，顯示他曾經路過校舍，過程沒有接觸車門，事件不涉及刑事成份，將在學校附近加強巡邏。

另外，有家長在網上發文指，指2月8日在粉嶺華明邨一超級市場外，有一名陌生女子伸手拉扯一名女童的書包，企圖拉走她。重案組主動調查後尋獲該名49歲女子，調查顯示事發地點為狹窄走廊，有理由相信該名女子經過時，無意之間觸碰了女童的書包，引致誤會，不涉及刑事成份。

雖然上述事件只屬誤會，但家長亦不應掉以輕心。警方呼籲市民如發現任何可疑人士，又或有相關資料提供，應立即與警方聯絡，警方會視乎案情及搜集到的證據作出相應的調查。