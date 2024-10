拐帶疑雲｜網傳西營盤「拐子佬」欲捉7歲女生 警證屬誤會︰老翁善意提醒過路

昨日(23日)有網民於社交平台facebook群組「西環變幻時」發文指,指周二(22日)下午3時許,有一名戴草帽的操大陸口音陌生男子於水街洗衣工坊對開,嘗試拐走一名剛放學的低年級小學生。惟被小學生的監護人在附近喝止,陌生男則用英文向該名小學生稱﹕「 You should follow your parents(你應該跟着你的父母)」,然後向馬路方向逃去。涉事小學生亦稱,最近在廣豐台附近亦見過該名草帽男以及一名女子。帖文刊登後隨即引來家長關注,發帖者指涉事學生家長已向學校告知事件,及報警備案。