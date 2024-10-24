拐帶疑雲｜網傳西營盤「拐子佬」欲捉7歲女生 警證屬誤會︰老翁善意提醒過路

社交平台近日流傳西營盤街頭疑現「拐子佬」，更指一名7歲女學生險成為目標，有關訊息在街坊之間流傳，警方調查後證實為誤會一場，被指為「拐子佬」的老翁為附近街坊，只是出於好意提醒小朋友外出時要跟着大人過馬路。

昨日（23日）有網民於社交平台facebook群組「西環變幻時」發文指，指周二(22日)下午3時許，有一名戴草帽的操大陸口音陌生男子於水街洗衣工坊對開，嘗試拐走一名剛放學的低年級小學生。惟被小學生的監護人在附近喝止，陌生男則用英文向該名小學生稱﹕「 You should follow your parents（你應該跟着你的父母）」，然後向馬路方向逃去。涉事小學生亦稱，最近在廣豐台附近亦見過該名草帽男以及一名女子。帖文刊登後隨即引來家長關注，發帖者指涉事學生家長已向學校告知事件，及報警備案。

據了解，警方接獲一名36歲女子報案，指其保姆於周二下午3時許，到學校接其7歲女兒放學，步行至第三街與水街交界的時候，有一名男子從後嘗試觸碰女童的膊頭，保姆見狀立即叫停男子。男子及後用英語向女童稱，應該要跟着自己的親人，一名女子其後出現並拉走男子，往對面馬路離開。保姆回家後將事發經過告知報案人，報案人擔心有人企圖拐帶兒童，遂到西區警署報案。

警方立即展開調查，並翻查大量閉路電視鎖定該對男女身份，在上址附近尋獲與案有關的一名78歲本地男子及其菲傭，經查問及了解後，證實並沒有發生拐帶事件，女童亦沒有受傷，事件列誤會。消息指老翁為附近街坊，不時在上址一帶散步，相信當時只是善意提醒小朋友要跟着大人過馬路。

