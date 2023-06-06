拐杖助步無礙展才華 64歲余鳳玲憑熱誠獲聘哈囉喂表演

海洋公園哈囉喂是愛玩一族每年期待活動，園內布滿魑魅魍魎，製造突然驚嚇。這批扮鬼扮馬的「鬼怪」，亦不是年輕人專利，64歲的余鳳玲雖然因膝蓋退化而要以輪椅或拐杖助步，但在朋友介紹下她毅然參與哈囉喂的招募，去年在活動中以太空艙鬼身份與客人互動。余鳳玲希望以自身經歷鼓勵他人，不要因有小缺陷而放棄理想。海洋公園宣布將於6月5日至23日舉辦「全民造鬼」招聘活動，招募1,200人。

余鳳玲笑指，過去經常買飛入場參與哈囉喂，早已非常嚮往擔任巡遊表演者「扮鬼扮馬」；「佢哋(職員)嚇我、我唔會怕，我仲會嚇返佢哋轉頭！」非常享受這些互動。得知哈囉喂的招募不設年齡、殘障限制後，余鳳玲便決定試一試參與應徵。她又提到，面試過程中，設即場表演環節，除需要完成角色扮演外，亦被要求跟從音樂跳舞。雖然膝蓋退化使她只有左腳可用，難以跳舞，但余仍放下拐杖，強忍痛楚堅持以單腳跳完成舞步，因她的熱誠成功加入哈囉喂的團隊。

哈囉喂活動圓滿舉行，除需要一眾前線「妖魔鬼怪」外，負責支援工作的後勤人員亦不可缺。前哈囉喂節目助理及演員莫逸斌在學時便與同學在哈囉喂活動做兼職；直言怕鬼的他曾任「鬼怪」數年，隨着經驗累積，他對鬼屋設計擺設等工作產生濃厚興趣，在海洋公園轉全職後，主力後勤團隊，負責安排哈囉喂角色表演者在化妝間的分流與護送到鬼屋流程，「我要確保數位表演者唔會逼爆化妝間，仲要諗辦法喺好多客人的情況下，在人群中安全地送40位表演者到鬼屋」。莫逸斌表示，後勤工作極具挑戰，過程中自己更能學到不少技能，如為一大群表演者設計表演時間表、分配演員人流等，整個活動完成的滿足感極大。對於本年度的哈囉喂活動，莫希望活動比過往的更具規模、客人開心，便心滿意足。

「全民造鬼」招聘活動請1200人

海洋公園於6月5至23日舉辦「全民造鬼」招聘活動，招募1,200人，其中500人為嘩鬼表演者，餘下職位為表演指導師、活動助理、飲食部和保安等。被問及對應徵者的要求，海洋公園演藝節目總監歐陽綺華指，「我哋(招募)唔係選美，唔係一定要請靚仔靚女！」她強調每屆哈囉喂活動都有過百個各式各樣的角色，故只要應徵者向面試官顯示自己對職位的熱誠，即使無演藝經驗亦有機會被僱用並接受培訓。有興趣的幕前鬼才可透過「全民造鬼」連結報名(https://reurl.cc/RvGev6)，入圍者將於6月底至7月初獲邀參加面試，園方亦於本月17及18曰於尖沙咀商場The One接受即場報名申請面試。