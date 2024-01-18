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2024-01-18 04:30:27
日報

拖把棍太長難放指定垃圾袋 環保署︰鋸開兩嚿入袋

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垃圾徵費

不少市民關注體積較大的廢棄家具如何徵費。(資料圖片)

垃圾收費於4月1日正式實施，市民對如何妥善棄置垃圾仍充滿疑惑，如棄置一張床的床頭板、床架、床板是「一件計」還是要貼4、5張「11元指定標籤」。環境保護署助理署長(都市固體廢物收費)胡勁欣昨在電台節目指，大型垃圾如梳化、椅凳則當然要貼指定標籤，但一些如地拖棍等超長型垃圾，則「你可以鋸開佢兩嚿入指定袋」並同意「一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。」

一些辦公室椅等物品，她指，棄置時或須拆開數個部件，若能「紮成」一件，只須貼一張即可，「但係11張凳，就要貼11個標籤。」垃圾要放入指定垃圾袋，若指定袋出現穿漏等情況，她稱會看實際情況，如故意弄穿會有懲處，並強調指定袋的質量較一般膠袋好。

環境及生態局長謝展寰在網誌以12條自問自答，解釋措施細節，「我在街上想棄置紙巾、雪條棍或飯盒等小量隨身垃圾，需要用指定袋包裹嗎？不需要，把少量街上產生的隨身垃圾放在公眾垃圾桶不需要用指定袋包裹。」就「小量」定義？市民將家居垃圾分批棄在街上垃圾桶是否違法？胡勁欣回應，「這個假設性問題，我預計不了。」又指若垃圾桶已載滿，市民只是放在垃圾桶旁，便屬非法棄置行為罰3千元，而直接把垃圾棄於指定垃圾站，亦屬違法行為定額罰款通知書，每張1,500元。

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