拖把棍太長難放指定垃圾袋 環保署︰鋸開兩嚿入袋

垃圾收費於4月1日正式實施，市民對如何妥善棄置垃圾仍充滿疑惑，如棄置一張床的床頭板、床架、床板是「一件計」還是要貼4、5張「11元指定標籤」。環境保護署助理署長(都市固體廢物收費)胡勁欣昨在電台節目指，大型垃圾如梳化、椅凳則當然要貼指定標籤，但一些如地拖棍等超長型垃圾，則「你可以鋸開佢兩嚿入指定袋」並同意「一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。」

一些辦公室椅等物品，她指，棄置時或須拆開數個部件，若能「紮成」一件，只須貼一張即可，「但係11張凳，就要貼11個標籤。」垃圾要放入指定垃圾袋，若指定袋出現穿漏等情況，她稱會看實際情況，如故意弄穿會有懲處，並強調指定袋的質量較一般膠袋好。