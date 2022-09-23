拘兩內地船員 海關破走私檢1.6萬張六合彩

檢獲懷疑走私物品包括1.6萬張六合彩俗稱電腦飛的彩票，投注額合共33萬，在昨晚開彩。另外有6千部智能電話和平板電腦，價值約1千萬元。海關周三(21日)傍晚6時在西部水域，截查一艘報稱運送食品的內河船，在船上載有超過50板、每板約有30箱不同類型的貨物，透露掃描器檢查船上貨物，發現貨物的包裝、排列重量和大小與載貨清單不符，進一步檢查時發現該批懷疑走私貨，當場拘捕船上分別37及59歲內地船員被捕。

六合彩巨額彩金，為市民提供置富夢，亦成私梟「商機」大手採購並走私到澳門及內地轉售圖利；海關在屯門截查一艘內河船檢獲電子產品等1,000萬元涉嫌走私貨，並首次發現有人偷運已投注的六合彩彩票，總投注額約33萬，均為昨晚開彩，拘捕兩名男子。

每張彩票轉售可獲利4至13元

海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志強估計，昨晚(22日)攪珠的六合彩彩金較過往一段時間高，吸引澳門和內地的人士購買，走私集團在香港大批採購彩票，再走私到澳門和內地轉售圖利。海關相信每張彩票轉售後可以獲利4至13元。至於電子產品，則因內地徵收63%至108%稅款，如貨物成功走私到內地可逃避約800萬元稅款。

海關指，不法分子以食物作掩飾，將走私貨物分散在船上不同的倉庫內，增添海關人員的搜查難度。

翻查馬會網頁，六合彩連續兩期無人中頭獎，多寶累積逾1,906萬元，若昨晚的頭獎一注獨得或達2,400萬元，結果頭獎繼續無人中，二獎一注中獎金派240萬元；六合彩的多寶累積約2,627萬元，估計明日(24日)舉行的攪珠頭獎一注獨得或達3,200萬元。