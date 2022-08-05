招傀儡開戶口清洗14億元 警拘13人包括集團骨幹

以數百元至數萬元報酬，招攬想「搵快錢」的人作傀儡開設空殼公司戶口「洗黑錢」，涉嫌清洗14億港元。警方於周三（3日）展開一連兩日的拘捕行動，在全港多處搜查，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕13名男女，包括3名集團骨幹成員及10名傀儡戶口持有人，11男2女，年齡介乎28至52歲，報稱無業、裝修工人、司機及廚師等。探員在他們的住所檢獲與案有關的銀行卡、銀行文件、公司文件、電話及電腦。他們正被警方拘查，不排除有更多人被捕。警方表示，相信已成功打擊一個活躍本港的洗黑錢集團。

招攬想「搵快錢」的人作傀儡

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指，警方發現一個「洗黑錢」集團以數百元至數萬元不等招攬一批想「賺快錢」的人士作傀儡，開設空殼公司，集團其後會提供一些文件予傀儡到銀行開設大量公司戶口，最後傀儡戶口會交到集團骨幹成員操控。這批傀儡戶口會用作收取從詐騙案騙取的犯罪得益，再在短時間內利用其他傀儡戶口多次轉帳，進行洗黑錢活動。

警方經過深入調查，發現該集團持有20個在本港銀行開立的公司戶口，並於2021年9月至2022年5月期間，利用戶口處理14億港元的懷疑犯罪得益，當中部份款項涉及17宗騙案，牽涉歐美、亞洲及澳洲的受害人及公司，涉8宗電郵騙案及兩宗投資騙案，合共損失8,100萬元，損失金額由3萬元至1,800萬元不等。