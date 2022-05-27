招兵迎復市 迪士尼聘600人 國泰邀回巢

旅遊業似有解凍跡象，香港迪士尼樂園這兩個月準備了「搵工又搵快樂」的600個職位，全職月薪1.42萬至1.8萬元起。國泰航空也聯絡了2020年因重組而裁減的機艙服務員邀請回巢。另有不少招聘會將陸續舉行，有人力資源顧問認為，業界對通關樂觀，須及早準備復市。

香港迪士尼已展開招聘員工，招聘、薪酬及福利總監鄭家濂重申疫情期間堅守保就業，今次招聘600人屬擴大人手，全職兼職各半，部分職位更特設3,000元入職津貼。他解釋，人手需求源於樂園即將推出全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，酒店營運、保安、餐飲及商品部均有人力需求。他提到園內就業是少有5天工作的服務或旅遊業職位；樂園重視職場開心文化，強調「Happy Me, Happy Guest」，亦重視多元共融，歡迎少數族裔、中年或退休人士應徵。

兩位過來人分享園內工作故事，其中2011年入職的Chloe主要在正門入口售票處及年票會員中心工作，是她畢業後首份全職工作。她笑言初來報到時，心想工作要日曬雨淋，以為工作一個月就會離職，但一做就做了11年。她憶述工作最深刻認識到一個居港外籍家庭，見證他們添加家庭成員及小朋友成長；建立關係後，該家庭疫情前去日本旅行後，入園又會特意帶手信給自己，感相當奇妙。她又提到2017至18年間，獲安排出任組長，又曾參與「共融就業計劃」，與2位身心障礙同事共事，認為有助提升領導才能及更添意義。

另一名款待員Mini離開上一份工作後，2014年聽從在園內酒店工作的哥哥建議加入迪士尼，憶述初入職時於園內戶外小食車工作，當時是暑假，又熱又忙碌，以為自己「做幾個月就走」，但遇到好同事及上司，感在園內工作很開心，不知不覺工作了8年。她期間又得到不同部門及酒店餐飲工作的橫向發展機會，感獲益良多為將來「更進一步」做好準備。

航空業也準備復市，本地龍頭航空公司國泰回覆，因應政府最近調整旅遊限制及檢疫安排，正積極恢復營運更多航班；由於招聘及培訓需時，為籌劃未來18至24個月期間的人力需要，已聯絡於2020年因集團重組而離職的機艙服務員，表達重新聘用意向。旅發局總幹事程鼎一表示，業界重新招聘是好消息，可逐步準備歡迎旅客重臨。

