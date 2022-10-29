招募共收120份申請 孫東冀未來香港培養更多航天科研人才

香港生產力促進局及教聯會合辦的「青少年航天科普計劃」舉行開學禮，正式開展相關課程及活動，對象為13歲至17歲的本地中學生，課程目的是增加他們對最新航天科技及太空科學的認知，計劃為期6至8個月。課程涵蓋五大範疇，包括模擬飛行訓練、太空科學、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）、3D 打印及衛星原型製作。計劃預計會在明年舉辦內地航天考察團，帶領學生到內地體驗國家航天科技，並希望促進香港與內地的青年交流及討論，提高新一代對航天科技的興趣。

國家遴選第4批預備太空人，首次在港澳選拔約兩名載荷專家，征空執行太空實驗任務。參選者須具博士學位及3年科研能力，年齡30至45歲，男女不限，須通過體格要求，若然入選，將獲政府津貼，並往內地受訓。

本港大學過往為中國航天發展提供不少支援

創新科技及工業局局長孫東在活動致辭時表示，香港的大學研究團隊過往為中國航天發展提供不少支援，寄望未來香港能培養更多航天科研人才的土壤，比如嫦娥三號四號的月球相機、天問一號的監視相機等，多所大學也開辦與航天太空相關的本科及研究生課程。另外，香港航空科技集團在香港創立並加入國際宇航聯合會，充分給予香港同國內外航天科技同行合作的機會。他表示將與航空科技有關的知識與科普教育融會貫通，正是青少年航天科普及化的意義所在。