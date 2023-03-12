招標妥累計審批逾3100申請 下月起提供密碼予業主查文件

西環的金陵大廈最近完成樓宇復修工程（右），包括修補已損的外牆、更換排水系統和公用地方的消防設備。

市建局在2016年5月推出「招標妥」計劃，由政府提供財政資助，讓業主和法團以優惠費用參與，獲取一系列專業的支援服務，統籌招標工作以聘請工程顧問和揀選工程承建商。截至今年2月底，市建局已審批超過3,100宗申請，涵蓋樓宇的規模由超過3,000伙單位的大型屋苑，以至只有數十伙的單幢樓，惠及超過22萬個住宅單位。

市區重建局行政總監韋志成指，「招標妥」自推出以來運作良好。惟有業主向市建局反映，部份法團獲批招標妥服務後，沒有遵守與市建局簽訂的承諾書中，有關將賬戶登入編號及密碼分派予各業主使用的條款，業主若想知道有關報告及文件內容，只能親身到管理處查閱，非常不便。

他指，市建局團隊除責成違反相關承諾的法團盡快糾正，最快在下月起會以郵寄方式，向申請個案大廈的每一名業主，提供所需帳戶名稱及密碼，確保他們能夠登入系統查閱文件。

另外，他又提到，「招標妥」計劃內有大約10多宗個案歷時超過4年，有關業主仍未能就聘用工程承建商達成共識，最長的一宗個案更是超過6年時間，仍未就大維修揀選工程承建商。

他分析，有關個案主要是業主對工程「議而不決」、業主對大廈公契條款有不同演繹，以及工程承建商退出競投。他表示，明白樓宇維修相關工程招標及服務採購的議決，涉及複雜的問題和全盤考量，要業主達成共識並不容易。惟樓宇復修涉及公眾安全，若然業主對維修工程議而不決，拖慢工程展開，問題只會愈趨嚴重，最終一眾業主將會負上更大的責任。

他指，市建局團隊會繼續以「同行者」的身份，加強解說，協助業主作出決定，以落實樓宇「適時復修、減低風險」，提升樓宇安全和宜居度。