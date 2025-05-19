拜登患前列腺癌　本港醫生稱初期或無病徵　籲滿50歲定期檢查

美國前總統拜登患上惡性前列腺癌，並已經擴散到骨骼。本港泌尿外科專科醫生楊協和表示，初期的前列腺癌可能完全沒有病徵，但可透過定期抽血檢查前列腺癌指數(PSA)發現，又說由於本港很多人都有定期檢查身體，如及早發現癌細胞擴散至骨骼的情況並不常見。

現年82歲的拜登今年1月卸任，事隔4個月拜登的辦公室發表聲明，公布拜登早前發現有泌尿科症狀並持續惡化，求診後上周五確診前列腺癌及擴散到骨骼。楊協和接受《am730》查詢稱，初期的前列腺癌可能完全沒有病徵，最早的提示可能只是PSA指數偏高，因此年過50歲的男性若有定期抽血檢查PSA，應可在癌症初期發現，癌細胞當時亦未必會擴散到骨骼。

楊協和認為，男士如沒有定期抽血，就難以知道是否有問題，當癌症進入後期就有機會出現骨痛或血尿等病徵，坦言病人若因骨痛才發現癌症，往往已經是晚期階段。不過，他指本港很多男士都有定期抽PSA或做身體檢查，通常都較容易及早發現問題。由於前列腺癌生長得比較慢，他稱大多數情況會先在前列腺內發現，又說前列腺癌常見的擴散部位除鄰近的膀胱、直腸外，還包括淋巴和骨骼，不過是否擴散就要視乎癌症的級數和惡性程度。

防護中心：港男性常見癌症第三

據本港衞生防護中心數據，2022年前列腺癌在男性最常見的癌症中排第三位，佔男性癌症新症總數16%，該年前列腺癌新症共有2,758宗。另外，前列腺癌在本港男性致命癌症中排第四位，2023年共有522名男性死於此癌症，佔男性癌症死亡人數6.1%。