拯救珊瑚碎片 修復靠3D打印 市民預約赴海洋公園參觀

氣候暖化，海洋污染，珊瑚白化嚴重。海洋公園等推出「活化珊瑚行動」，將香港水域內的珊瑚碎片拯救，再採用全球首創的3D打印赤陶製珊瑚礁盤技術修復，首批7.5平方米珊瑚礁盤已移植至熨波洲，而逾120塊珊瑚碎片正在園內「活化珊瑚中心」養殖，稍後移至上址海床；料3至5年內可自然繁殖成珊瑚群體。「活化珊瑚中心」正式開放，推動社區參與珊瑚保育，學習珊瑚生態。

信和集團及香港創新基金聯同Archireef、香港海洋公園及香港富麗敦海洋公園酒店推動的「活化珊瑚行動」，去年9月推出珊瑚保育計劃，旨在未來3年於香港南部水域熨波洲重建20平方米的珊瑚礁。「行動」先從東區海域收集由較大的珊瑚群中自然脫落的珊瑚碎片，並移送到港大，分裂繁殖出更多珊瑚，隨後再送到海洋公園活化珊瑚中心養殖，復育分枝狀珊瑚，包括薔薇珊瑚丶濱珊瑚、扁腦珊瑚及鹿角珊瑚等。

珊瑚碎片經培育及修復後，放在3D打印的珊瑚礁盤供依附生長，之後移到熨波洲海床。首批7.5平方米的珊瑚礁盤於5月移入海。Archireef聯合創辦人David M.Baker稱，完成移植後首年內，希望達到95%存活率及50%生長速度。信和集團可持續發展助理總經理郭鎧怡指，希望透過計劃推廣保育珊瑚的重要。

協助養殖的「活化珊瑚中心」本月亦開放予公眾，並會提供導賞活動、互動STEAM體驗及其他教育活動，如用顯微鏡認識珊瑚食物，了解微塑膠的影響，及珊瑚生長所面對的威脅。香港富麗敦海洋公園酒店提供中心內浮潛體驗、保育工作坊予住客參與。中心逢周六、日設導賞活動供公眾參與，遊客可於「海洋奇觀」報名處取活動門票，每節20個名額，採用先到先得機制，派完即止。