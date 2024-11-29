持牌財務公司每月放債240萬予外傭 最高150厘息 警拘47人最細13歲

警方於過去五日(24日至28日)展開反違法放債及非法收債行動，以「串謀以過高利率放債」、「違反放債人規例」、「串謀無牌放債」、「洗黑錢」、「縱火」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪拘捕47人，包括31男16女，年齡介乎13至71歲，而涉案財務公司每個月向外籍家傭貸款的總數接近港幣240萬。 警方發現有本地放債集團，利用外傭不熟悉香港法例，扣押護照作保證等不法方式，向外傭以高利率放貸，當無法償還債務時，更會以滋擾恐嚇電話及訊息，以致上門淋紅油等非法手段，恐嚇外傭，以及其僱主倘償還債項。

檢大量文件、 外傭護照及現金 東九龍總區深入調查及詳細情報分析，鎖定旺角區一幢商業大廈內的持牌財務公司，周日(24日)持法庭搜令突擊搜查，期間檢獲大約7,000份貸款申請表，當中包括約4,000份外傭借貸記錄，超過400本外傭護照，以及現金港幣約180萬港元，並以「串謀以過高利率放債」及「違反放債人規例」拘捕27至45歲的8名本地男女，包括公司持牌人、行政總裁及員工，部分人士有黑社會背景，各人現正保釋候查。警方同時採取行動防止集團處理約110萬港元的懷疑犯罪得益。 扣起四分一或以上貸款作行政費 據警方調查顯示，涉案財務公司透過成立社交媒體帳戶，以簡單便捷、即時批核取款作招徠，向外籍家傭推銷貸款計劃，首次借貸金額以數千元為限，其後隨借貸次數而提升，部分外傭亦會經朋友同鄉介紹借貸。當外傭到達後，會被要求填寫個人資料、工作地點，以及僱主的聯絡資料，並且要提交僱傭合約附本，較大金額的貸款更會被要求交出及扣押護照作保證，直至相關債項還清。 雖然有關貸款文件列明年利率為法例上限48厘，但職員會扣起四分一或以上的貸款作為行政費，變相收取法例容許以上的利息，部分個案實際收取年利率高達接近150厘。

無牌放債拘 10 人 此外，警方亦發現有人透過社交媒體及通訊軟件留下聯絡電話，以向外籍家傭無牌放債，要求提供個人及僱主資料，並利用轉數快等方式，透過銀行或儲值支付工具帳戶，發放貸款以及收取還款。警方以「串謀無牌放債」及「洗黑錢」等罪名拘捕10名有關電話號碼持有人，以及處理貸款的銀行或支付工具帳持有人。 29人 與全港 43 宗非法收債案件有關 除了上述案件，東九龍總區亦以「縱火」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」等罪名，拘捕22男7女，年齡介乎13至71歲，涉嫌與全港43宗非法收債案件有關，部分人有黑社會背景，其中3名年齡13至16歲少年已被落案起訴「刑事毀壞」罪，其餘被捕人士現正保釋候查。