持續更新｜故障列車已移離行車綫 港鐵將軍澳綫列車逐步回復正常服務

【12:40更新】港鐵表示，故障列車已移離行車綫，將軍澳綫列車在中午12時半逐步回復正常服務。港鐵就事件致歉，並指初步發現其中兩卡列車的接駁機件出現故障，觸發安全防護裝置啟動，在距離車站的一段路程已煞停列車，並發出警報。港鐵強調，列車當時無偏離路軌。鐵路警區行動總督察段雅倫表示，當時警方接報指列車第6卡和第7卡車廂的接駁位有問題，到達現場後指示乘客離開，警方經初步調查後，未有發現任何刑事成分。
消防區長陳國銘則表示，今晨接報指有列車懷疑車廂移位，到場後發現一輛列車在距離月台約50米位置停駛。他說，消防經評估現場無危險後，疏散當時在車廂內的大約700名乘客，考慮到環境及光線等情況後，安排他們由車頭經管道往將軍澳月台，另外約800名乘客早前由港鐵職員安排疏散。高級救護主任梁偉豪指，有兩名乘客報稱不適送院，情況穩定。
【12:11更新】港鐵表示，今日早上約8時30分，一列往北角方向的將軍澳綫列車預備駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車。車長即時通知車務控制中心，車務控制中心在確保安全下，安排車站職員帶領車上約1,500名乘客，由車頭緊急出口斜道安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開，車廂上兩名女乘客不適送院，其中一名是孕婦，由救護車送往將軍澳醫院，送院時清醒。受事故影響，將軍澳綫來往北角站至調景嶺站的服務維持5分鐘一班，來往調景嶺站至寶琳站及康城站的服務暫停。
【10:20更新】港鐵日出康城站至將軍澳站今日上午9時18分發生港鐵列車事故，消防處正進行救援行動，並正協助現場市民疏散。
港鐵現正提供兩條免費接駁巴士：
- 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站
- 來往*康城站和調景嶺站，沿途不停站
港鐵工程人員現正進行搶修工作，預計需要一段時間，將故障列車移離將軍澳綫。
【09:45更新】港鐵表示，由於將軍澳綫往北角方向有列車故障，預計需要額外行車時間，請乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用其他交通工具。港鐵職員現正進行搶修工作。
由於將軍澳綫有列車在將軍澳站附近出現故障，現時將軍澳綫服務受阻，需調整如下：
來往北角至調景嶺站維持5分鐘一班車；來往調景嶺至康城站暫停服務；來往調景嶺至寶琳站暫停服務。
現場消息表示，乘客出閘八達通將不扣錢。
港鐵正提供兩條免費接駁巴士：
- 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站
- 單向由康城站直達調景嶺站