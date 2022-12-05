持續更新｜故障列車已移離行車綫 港鐵將軍澳綫列車逐步回復正常服務

【12:40更新】港鐵表示，故障列車已移離行車綫，將軍澳綫列車在中午12時半逐步回復正常服務。港鐵就事件致歉，並指初步發現其中兩卡列車的接駁機件出現故障，觸發安全防護裝置啟動，在距離車站的一段路程已煞停列車，並發出警報。港鐵強調，列車當時無偏離路軌。鐵路警區行動總督察段雅倫表示，當時警方接報指列車第6卡和第7卡車廂的接駁位有問題，到達現場後指示乘客離開，警方經初步調查後，未有發現任何刑事成分。

消防區長陳國銘則表示，今晨接報指有列車懷疑車廂移位，到場後發現一輛列車在距離月台約50米位置停駛。他說，消防經評估現場無危險後，疏散當時在車廂內的大約700名乘客，考慮到環境及光線等情況後，安排他們由車頭經管道往將軍澳月台，另外約800名乘客早前由港鐵職員安排疏散。高級救護主任梁偉豪指，有兩名乘客報稱不適送院，情況穩定。