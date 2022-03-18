持續更新｜油麻地站架空電纜絕緣體濕水短路　觀塘綫荃灣綫列車服務一度調整

來往黃埔站及調景嶺站需額外5至8分鐘，前往黃埔站及何文站的乘客在油麻地站轉車。(資料圖片)

13:00更新：港鐵表示，今日早上5時45分左右，觀塘綫油麻地站附近有架空電纜供電設備故障，令太子往油麻地站路段的架空電纜出現跳掣，觀塘綫及荃灣綫的列車服務由頭班車起需要調整，觀塘綫來往黃埔站至油麻地站維持10分鐘一班車，調景嶺站往中環站以及太子站往調景嶺站分別維持4分鐘一班車，荃灣綫來往方向亦維持4分鐘一班車。

事件期間，為維持觀塘綫列車服務，車務控制中心安排觀塘綫的列車分別在油麻地站及旺角站轉用荃灣綫路軌，乘搭觀塘綫及荃灣綫乘客的轉綫安排亦一度作出特別調整，使用荃灣綫往觀塘綫的乘客需於太子站轉車，觀塘綫乘客前往黃埔站及何文田站的乘客需於油麻地站轉車，而乘搭觀塘綫前往中環站的乘客則無需在旺角站轉車。約早上9時，觀塘綫及荃灣綫列車服務在工程人員完成臨時復修工作後逐步回復正常。

經工程人員調查後，相信是油麻地站附近一段架空電纜上的一個絕緣體被隧道內一條引水喉管的水沾濕而發生短路所致，工程人員期後已更換損壞的絕緣體及復修相關喉管，並會在今晚收車後作詳細檢查。

09:00更新：港鐵表示，觀塘綫油麻地站附近的架空電纜設備故障已完成臨時復修，觀塘綫及荃灣綫列車服務逐步回復正常。乘客於觀塘綫及荃灣錢的轉車安排亦回復正常。

08:26更新：港鐵表示，觀塘綫油麻地站附近架空電纜供電設備故障，觀塘綫列車服務需要調整，行車需額外5至8分鐘；荃灣綫列車服務亦需作出調整。至於將軍澳綫及港島綫列車服務維持正常。

觀塘綫：

來往黃埔站至油麻地站維持 10 分鐘一班車

調景嶺站往中環站維持 4 分鐘一班車

太子站往調景嶺站維持 4 分鐘一班車

荃灣綫：

荃灣綫來往方向維持4分鐘一班車。

受事件影響，港鐵指乘搭以下路綫的乘客請注意：