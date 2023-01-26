持續更新｜港籍貨船日本海域附近沉沒事故　增至8死包括6名中國人

【1月26日14:50更新】 一艘香港註冊貨船在長崎縣男女群島對出海域沉沒事故，事發時船上載有22名中國和緬甸船員，據中國駐福岡總領事律桂軍今日(26日)表示，已搜尋到的13名船員中，5人無生命危險，8人證實死亡，包括6名中國人，仍有9名船員仍下落不明。

港籍貨船在日本海域附近沉沒事故，日本及南韓當局派人員搜救。(美聯社圖)

律桂軍指，事故發生後，中國駐日本大使孔鉉佑和駐日本使館高度重視，立即做出一系列部署，並多次要求日本搜救部門全力搜救，絕不輕言放棄。他指，駐福岡總領館前方工作組今日上午看望了4名獲救的中國船員，轉達慰問及送去衣物食品，工作組亦與日本搜救部門會談，要求日方盡全力搜救其他9名下落不明的船員，並對遇難者做好善後。

【1月25日16:50更新】新增中國駐長崎總領事館指，貨船13人獲救，其中5人生還，1死7人心肺停止

日本傳媒報道，一艘香港註冊貨船在長崎縣男女群島對出海域沉沒，船上載有22名中國和緬甸船員。中國駐長崎總領事館表示，目前有13名船員獲救，其中僅5人生還，1人死亡，7人心肺停止，仍有9人失蹤。南韓傳媒指，現場風高浪急，阻礙救援進度。

22船員包括 14中國人及8緬甸人

肇事貨船載有木材，名為「金田號」，在周二(24日)深夜11時許，貨船航行至長崎縣男女群島以西110公里的海域期間遇險，當時船員發出求救信號，指船隻正在傾斜及入水。船上22名船員中，包括14名中國人和8名緬甸人，在周三(25日)凌晨登上救生艇棄船，貨船之後沉沒。

日本海上保安廳和自衛隊派出人員搜救，還請求南韓海岸防衛隊支援。其後中國駐長崎總領館確認，目前有4名中國籍船員和1名緬甸籍船員由一艘中國船發現並救起，5人身體均無大礙，另外有1名緬甸籍船員確認死亡，7人處於心肺停止狀態。