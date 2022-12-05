持續更新｜故障列車已移離行車綫 港鐵將軍澳綫列車逐步回復正常服務

【12:40更新】港鐵表示，故障列車已移離行車綫，將軍澳綫列車狂中午12時半逐步回復正常服務。港鐵就事件致歉，並指初步發現其中兩卡列車的接駁機件出現故障，觸發安全裝置啟動，煞停列車。

鐵路警區行動總督察段雅倫表示，接獲乘客指列車接駁口位有異樣，車上警員發現第6卡和第7卡列車接駁位有問題，車長隨即指示乘客經車頭撤離。警方初步未發現事件有刑事成份。

消防則表示，今晨接報指有車廂移位，而涉事列車由康城駛往將軍澳方向，車上700名乖客由車頭經管道撤離往月台，期間有2名乘客不適。