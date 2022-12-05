持續更新｜故障列車已移離行車綫 港鐵將軍澳綫列車逐步回復正常服務

【12:40更新】港鐵表示，故障列車已移離行車綫，將軍澳綫列車狂中午12時半逐步回復正常服務。港鐵就事件致歉，並指初步發現其中兩卡列車的接駁機件出現故障，觸發安全裝置啟動，煞停列車。
鐵路警區行動總督察段雅倫表示，接獲乘客指列車接駁口位有異樣，車上警員發現第6卡和第7卡列車接駁位有問題，車長隨即指示乘客經車頭撤離。警方初步未發現事件有刑事成份。
消防則表示，今晨接報指有車廂移位，而涉事列車由康城駛往將軍澳方向，車上700名乖客由車頭經管道撤離往月台，期間有2名乘客不適。
【12:11更新】港鐵表示，今日早上約8時30分，一列往北角方向的將軍澳綫列車預備駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車。車長即時通知車務控制中心，車務控制中心在確保安全下，安排車站職員帶領車上約1,500名乘客，由車頭緊急出口斜道安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開，車廂上兩名女乘客不適送院，其中一名是孕婦，由救護車送往將軍澳醫院，送院時清醒。受事故影響，將軍澳綫來往北角站至調景嶺站的服務維持5分鐘一班，來往調景嶺站至寶琳站及康城站的服務暫停。
【10:20更新】港鐵日出康城站至將軍澳站今日上午9時18分發生港鐵列車事故，消防處正進行救援行動，並正協助現場市民疏散。
港鐵現正提供兩條免費接駁巴士：
- 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站
- 來往*康城站和調景嶺站，沿途不停站
港鐵工程人員現正進行搶修工作，預計需要一段時間，將故障列車移離將軍澳綫。
【09:45更新】港鐵表示，由於將軍澳綫往北角方向有列車故障，預計需要額外行車時間，請乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用其他交通工具。港鐵職員現正進行搶修工作。
由於將軍澳綫有列車在將軍澳站附近出現故障，現時將軍澳綫服務受阻，需調整如下：
來往北角至調景嶺站維持5分鐘一班車；來往調景嶺至康城站暫停服務；來往調景嶺至寶琳站暫停服務。
現場消息表示，乘客出閘八達通將不扣錢。
港鐵正提供兩條免費接駁巴士：
- 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站
- 單向由康城站直達調景嶺站