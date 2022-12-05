持續更新｜運輸局已責成港鐵徹查事故成因　港鐵料須按機制罰500萬元

【16:52更新】運輸及物流局在社交網站發文，表示局長林世雄關注港鐵將軍澳線今早(5日)列車事故，導致服務受阻，指林世雄已聽取港鐵代表初步匯報，並責成港鐵徹查事故成因，同時必須採取一切措施確保鐵路系統安全可靠。

另外，林世雄亦對今次事故中不適送院的兩名乘客致以慰問。

至於港鐵列車今次事故共延誤約4小時，根據罰款機制，港鐵料須繳付500萬元罰款，連同上月中發生的荃灣線油麻地站列車出軌「甩門」事件，兩次嚴重事故港鐵已須繳付合共3,000萬元罰款。