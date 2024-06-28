持續熱！當心中暑！極端酷熱新界料達35度

本港天氣持續酷熱，天文台昨午一度錄得攝氏34.4度高溫，預計日內氣溫繼續接近35度或以上的極端酷熱程度，又指連同今日、本月將錄得連續9日酷熱日數，追平2016年的紀錄。長者安居協會表示，上周平均每日接獲逾1,800宗長者求助，送院個案亦增加兩成，呼籲長者及其家人提高警惕。有註冊中醫師稱，不時有長者在家翳焗到中暑，建議要開風扇通風。
今個6月，本港已迎來炎夏！酷熱天氣警告自上周四起已連續發出8日。香港天文台表示，副熱帶高壓脊連日為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣，昨日下午陽光充沛，天文台一度錄得最高氣溫34.4度，再創今年以來最高紀錄，上水更高達36.3度，而青衣、天水圍濕地公園、跑馬地和赤鱲角等地最高亦達34度。天文台署理助理台長鄭元中表示，上周五夏至當日和前日氣溫均錄得高達34度，已兩創今夏最熱紀錄，並預計副熱帶高壓脊下月初會再增強，本港之後將再次炎熱，今日新界區溫度更有機會高達35度或以上，達極端酷熱程度。
連同今日，今年6月的連續酷熱日數將達9日，追平2016年的紀錄。鄭元中提醒，市民應避免長時間在陽光下暴曬及進行劇烈運動，同時要盡量安排戶外活動至早上或下午靠後時段進行，以及呼籲多補充水分、做足防暑措施。他亦相信面對全球暖化，今年全年平均氣溫有機會達到有紀錄以來首十位。
酷熱突襲 長者求助增逾五成
長者安居協會行政總裁王虹虹指，數據顯示自本月13日發出今年首個酷熱天氣警告後，「一線通平安鐘」的求助和送院個案持續增加，形容情況嚴重，又稱上周平均每日接獲逾1,800宗長者求助，較前一周日均約1,560宗增加一成半；同期送院個案按周增加超過兩成，主要入院原因為暈眩和身體痛症。她特別提到，上周一單日求助個案更上升超過五成，估計與當日突然變酷熱，長者準備不足或身體狀況改變有關，認為趨勢需要關注。她提醒，長者若出現頭暈、頭痛、氣促等徵狀，應立即休息並按「平安鐘」求助或求醫。
中醫師籲留意老少防中暑
註冊中醫師古鎧綸接受本報查詢指，不時有長者在家既不開冷氣亦不用風扇，炎熱天氣下或容易翳焗到中暑，「尤其要入廚房」，常見徵狀包括口渴、頭昏腦脹等，建議長者可以到街市買一些清熱的材料煲涼茶。對於有長者不適宜飲涼茶，他直言在現時太陽猛烈、氣溫持續逾30度的日子，「飲一杯半杯冇問題」，又建議長者們日間可以到公園、長者中心等乘涼，減低在家中暑機會。小朋友方面，古鎧綸指他們即使中暑邪也不易向家長表達，旁人可從其失眠、面紅耳赤等表現察覺，建議他們可多喝清熱飲品，如五花茶、竹蔗茅根等，最重要是喝足夠水分和定時小便。整體而言，他建議市民可在家中放置溫度計實時監察，指室溫26至27度其實已經很熱，「頂唔順嗰時已經係27至28度，西斜會更差」，並指無論如何都應要開風扇通風，「有條件就當然開冷氣。」