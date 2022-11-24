持續進修基金資助課程 培訓機構以移民策略作宣傳

政府設立持續進修基金鼓勵市民自我增值，坊間亦有不同機構或組織開辦相關課程。審計報告指，持續進修基金的目的是配合日趨全球化和香港轉型為知識型經濟的發展，審計署審查了5間培訓機構有關5個課程的宣傳資料，留意到該等培訓機構沒有完全遵從有關宣傳可獲發還款項課程的基金條款及條件。包括發現一些培訓機構在互聯網上把可獲發還款項課程以移民鋪路策略作招徠，此舉與基金的目的不相符，如有培訓機構宣傳︰「去英國做電工、水喉工？」「未有資歷如何去英國做水電工」等標題，又介紹英國的法例、牌照要求，及該機構具資歷架構認證、可申請持續進修基金的課程。

