持續進修基金資助課程 培訓機構以移民策略作宣傳

政府設立持續進修基金鼓勵市民自我增值，坊間亦有不同機構或組織開辦相關課程。審計報告指，持續進修基金的目的是配合日趨全球化和香港轉型為知識型經濟的發展，審計署審查了5間培訓機構有關5個課程的宣傳資料，留意到該等培訓機構沒有完全遵從有關宣傳可獲發還款項課程的基金條款及條件。包括發現一些培訓機構在互聯網上把可獲發還款項課程以移民鋪路策略作招徠，此舉與基金的目的不相符，如有培訓機構宣傳︰「去英國做電工、水喉工？」「未有資歷如何去英國做水電工」等標題，又介紹英國的法例、牌照要求，及該機構具資歷架構認證、可申請持續進修基金的課程。
另外，於今年7月1日可獲發還款項課程名單顯示，共有5,239個課程是在資歷名冊登記有效的課程，審計署檢視其中150個，當中9個登記已終止，即市民報讀也不會獲發還款項。職學處自2020年3月31日起接受網上提交發還款項申請。審計署留意到，使用網上方式提交申請的比率偏低，在2020/21和2021/22年度接獲的申請，只佔7%和6%。審計署進一步發現，職學處在2021/22學年推出全新的電子表格，該電子表格會預填過往曾就同一項資助計劃提交申請的申請人的部分申請資料，但職學處未有為申請人提供該電子表格。