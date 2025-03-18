持續進修課程不似如期 消委會敦促商戶有責任履行承諾

不少人會利用空餘時間進修增值。消委會過去3年，共接獲1,968宗涉及持續進修課程的投訴，今年截至2月已接94宗。當中有投訴人以4.8萬元報讀理財課程，被遊說投資海外物業。
投訴人呂先生於社交媒體看見理財課程廣告，標榜可做「個人資產優化分析」及星級導師教授投資心得，並度身訂造資產增值策略。呂先生及後發現資產增值策略為建議事主自行投資海外物業，或支付十多萬元由該公司代勞，認為課程內容與廣告貨不對辦，遂申請退款，在消委會介入後，該公司願全數退款。
設訴人施小姐於社交媒體上留意到A公司推出的一個社交媒體廣告營商線上課程，學費為8.7萬元，即日報名可以享有「100%退款保證」。惟上課4個月後，發現要做到如課程所言增加客戶量，須購買大量電子輔助工具，每月須多付1,400元，有感課程與承諾不符，向A公司要求引用「100%退款保證」，卻遭不同理由拒絕。
消委會介入後獲回覆，指投訴人以分期形式繳付學費並不符合退款保證要求，加上投訴人未能提供證據證明有配合課程指示，堅拒退款。消委會已建議投訴人諮詢法律意見，以決定是否向A公司再作追討。
消委會總幹事黃鳳嫺表示，坊間的退款保證大多屬宣傳及推廣，並設特定條件去捆綁，如出席率、規定考試成績等，提醒商戶當作出有關退款保證承諾，必須確保陳述準確無誤及清楚說明附帶條件，否則或會觸犯商品說明條例。