持續進修課程不似如期 消委會敦促商戶有責任履行承諾

不少人會利用空餘時間進修增值。消委會過去3年，共接獲1,968宗涉及持續進修課程的投訴，今年截至2月已接94宗。當中有投訴人以4.8萬元報讀理財課程，被遊說投資海外物業。

投訴人呂先生於社交媒體看見理財課程廣告，標榜可做「個人資產優化分析」及星級導師教授投資心得，並度身訂造資產增值策略。呂先生及後發現資產增值策略為建議事主自行投資海外物業，或支付十多萬元由該公司代勞，認為課程內容與廣告貨不對辦，遂申請退款，在消委會介入後，該公司願全數退款。