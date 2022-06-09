指中外抗疫各有一套　林鄭：短期睇唔到通關可能性

特首林鄭月娥出席任內最後一次立法會答問會，被問到香港未來如何應對第6波疫情，以及如何爭取與內地通關。林鄭月娥表示，與內地通關是很大挑戰，因為大部分海外國家採取同一種抗疫理論及措施策略，而內地則有另一套，香港站在中間，需要小心評估，如何做到相對兩全其美的方案，形容是「好考功夫」。她提到，如果按去年9至12月與內地商討通關的討論基礎，「短期睇唔到呢個(通關)可能性」。

指8大院校招收內地生數目無減少

林鄭月娥又指，現屆政府在教育方面撥亂反正，處理了不應該出現的情況，未來要進一步提升香港教育質素，必須培育本地人才，教育工作才能持之以恆。她又指，有人擔心2019年反修例事件後，內地對香港會有負面看法，抗拒來港就學或工作，惟本港8大院校招收的內地學生並無減少，並且質素很高，指當中有很多是有條件入讀北京大學或清華大學的高考狀元。

林鄭月娥稱，吸引人才的工作刻不容緩，相信疫情退卻，恢復免檢疫人員往來之後，本港仍然是具吸引力的地方，去年政府推出的「傑出創科學人計劃」，招募到高水平的頂尖科學家，反應較預期好，而入境處「輸入內地人才計劃」申請人數回復至疫情前水平，現時唯一局限是通關問題，期望下屆政府盡快解決問題。