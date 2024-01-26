指今年盛事浪接浪 李家超︰爭取國際歌手來港

疫後社會關注大型盛事推動經濟發展。行政長官李家超昨出席「行政長官互動交流答問會」時表示，今年盛事亦將一浪接一浪，根據一般計算，每150萬旅客，就會帶來約0.1%本地生產總值的增長；盼舉辦盛事可增加本港吸引力及商機，為本港帶來龐大經濟效益，並為不同行業帶來收益。
李家超表示，來港參與盛事的包括政商界領域、藝術家及運動員等，很多都是所屬界別的意見領袖，可以透過自己的自身體會，向世界宣傳香港的自由開放及多姿多采，香港有極大優勢吸引更多盛事在港舉行。他又指，面對地緣政治局勢緊張，香港經濟短期內難免受外圍環境影響，希望推動盛事經濟，吸引更多旅客訪港，將人氣變成財氣，讓市民共享發展紅利，並鞏固香港作為亞洲國際盛事的地位。
新民黨陳家珮關注如何爭取Taylor Swift和Beyoncé等國際知名歌手來港表演，又建議可邀請具影響力的歐美意見領袖來港參與盛事，說好香港故事。李家超指，一定會爭取國際知名歌手來港，指政府有搭台推廣角色，亦須商界和社會整體合作，成功與否需要天時地利人和，又認同不同政策局和部門在推動盛事經濟上都有角色。
觀塘新春夜市即日起舉行
另外，民政事務總署聯同18區民政事務處及區議會，將以「日夜都繽紛」為主題，在全港舉辦富地區特色和傳統文化的活動。「龍騰觀塘新春夜巿」即日起在觀塘裕民坊舉行，包括市集攤位、表演和遊戲，希望提振本地消費，營造歡樂氣氛。昨日現場所見，天氣寒冷下，中午人流亦不錯，場內攤位售賣不同小食，當中蟹皇竹笙翅25元，咖哩魚蛋20元10粒，有攤位已開始售賣年花。本月展開的活動還有「油麻地榕樹頭節」，包括嘉年華會、攤位展覽、盆菜晚宴、文化導賞團等。其他地區的活動將陸續舉行，直至5月下旬。