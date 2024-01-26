指今年盛事浪接浪 李家超︰爭取國際歌手來港

疫後社會關注大型盛事推動經濟發展。行政長官李家超昨出席「行政長官互動交流答問會」時表示，今年盛事亦將一浪接一浪，根據一般計算，每150萬旅客，就會帶來約0.1%本地生產總值的增長；盼舉辦盛事可增加本港吸引力及商機，為本港帶來龐大經濟效益，並為不同行業帶來收益。

李家超表示，來港參與盛事的包括政商界領域、藝術家及運動員等，很多都是所屬界別的意見領袖，可以透過自己的自身體會，向世界宣傳香港的自由開放及多姿多采，香港有極大優勢吸引更多盛事在港舉行。他又指，面對地緣政治局勢緊張，香港經濟短期內難免受外圍環境影響，希望推動盛事經濟，吸引更多旅客訪港，將人氣變成財氣，讓市民共享發展紅利，並鞏固香港作為亞洲國際盛事的地位。