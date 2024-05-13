指冬季流感高峰期或延至夏季 許樹昌︰高風險者打疫苗

香港自1月初踏入冬季流感季節，持續至今已18周仍未結束；今年最少已有4名兒童因嚴重流感死亡。港大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠疫情後，流感爆發模式有改變，現時本港正處冬季流感高峰期，H1N1流感病毒株個案數和入院率還在上升，冬季流感或會延續至夏季流感季節；呼籲高風險人士接種流感疫苗；室內人多擠逼的地方亦可戴上口罩。
據衛生防護中心《新冠及流感速遞》，由今年流感高峰第二周(1月7日)至5月8日，共錄得405宗流感死亡個案，其中65歲以上長者佔大多數，共349人，其次為50至64歲人土，有47人，而18至49歲人土亦有9人死亡。此外，0至17歲兒童則有24宗嚴重流感個案，當中4人死亡。
許樹昌昨日出席無綫電視節目時表示，新冠疫情後，流感爆發模式有改變，以往1至3月均是冬季流感季節，而7至9月是夏季流感季節，維持約10至14周完結。但今年第二周冬季流感(1月7日)便開始，而2至3月開始出現的甲型H1N1流感爆發至今仍未結束。他解釋，市民因疫情習慣戴口罩和洗手，由於數年未有接觸這些病毒，故有免疫機制遇上外來病毒後便難以抵禦。
許樹昌又指，接種流感疫苗數字較以往多但仍偏低，「(今年)4宗兒童死亡個案和24宗兒童嚴重個案，只有5名患者曾接種流感疫苗」，他重申接種流感疫苗可減低併發症和死亡風險，呼籲幼童和65歲或以上長者等高危人士盡快接種流感疫苗。
港人熱門外遊點正爆發乙型流感
另外，許樹昌又指，新加坡、日本和台灣等較多港人旅遊的地區，其最近主流的流感病毒類型變為乙型，憂倘情況蔓延至本港，將會引起乙型流感爆發並延長流感高峰期。他提醒市民可於室內人多擠逼的地方戴上口罩。