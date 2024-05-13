指冬季流感高峰期或延至夏季 許樹昌︰高風險者打疫苗

香港自1月初踏入冬季流感季節，持續至今已18周仍未結束；今年最少已有4名兒童因嚴重流感死亡。港大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠疫情後，流感爆發模式有改變，現時本港正處冬季流感高峰期，H1N1流感病毒株個案數和入院率還在上升，冬季流感或會延續至夏季流感季節；呼籲高風險人士接種流感疫苗；室內人多擠逼的地方亦可戴上口罩。

據衛生防護中心《新冠及流感速遞》，由今年流感高峰第二周(1月7日)至5月8日，共錄得405宗流感死亡個案，其中65歲以上長者佔大多數，共349人，其次為50至64歲人土，有47人，而18至49歲人土亦有9人死亡。此外，0至17歲兒童則有24宗嚴重流感個案，當中4人死亡。