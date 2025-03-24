指大量外勞輸入致本地基層開工不足被壓價 工會促全面檢討 設外勞上限

政府自2023年起透過多項行業計劃擴大輸入外勞，工聯會指，近日陸續接獲建造業、飲食零售等服務行業工友的投訴，疑因大量外勞輸入，致本地工人「唔夠工開」，或日薪制的工友被壓價，甚至有年紀稍大的工友成外勞「替工」或被淘汰，促請政府及時檢討調整輸入外勞計劃，確保本地勞工優先就業。 年近六旬的黃女士是一名建造業雜工，十多年來主要負責在竹棚內用灰「掃口」，填補外牆磚頭隙縫。她表示，自僱主輸入外勞起便收入大減，「舊年9月至今只開咗4日工」，日薪由近1,200元減至850元，但工時則由「朝九晚五」增至「朝九晚六」，午飯時間亦減半至30分鐘。

她指，有工友為保飯碗而甘願減薪，但仍感工作崗位朝不保夕，失去就業安全感。她是家庭經濟支柱，收入大減下靠積蓄度日，「在有工開時，連水都唔敢飲」，擔心要如廁阻礙工程進度，以後更難「搵工」。 政府前年起透過多項行業計劃擴大輸入外勞，建造、運輸及院舍護理業截至1月共批出2.4萬個配額；此外，補充勞工優化計劃亦「解凍」26個職業類別和低技術職位輸入外勞，至上月共批出5.1萬個配額。 工聯會理事長、立法會議員黃國指，過去數月陸續接獲從事建造業、飲食零售等服務行業工友的投訴，反映僱主在輸入外勞後，他們出現「開工不足或無工返」等情況。 建造業總工會理事長周思傑則稱，去年香港的私人工程量銳減三分二，第三季至今僅數單工程展開，外勞以月薪聘任，日均工資較本地工友低，本地工友「唔夠工開」，即使獲聘亦被壓價。

黃國批評，外勞計劃雖列明不能以低於行業工資中位數聘請，但當局的工資中位數遠低於實際水平，又缺乏勞工界參與規管，令保障本地勞工就業的制度和政策形同虛設。 工聯會建議政府就各行業的實際就業情況及時檢討調整輸入外勞計劃，並就補充勞工優化計劃設外勞上限，分批實施等，確保本地勞工優先就業、合理工資水平；又認為可將大型工務工程斬件上馬，增加就業。