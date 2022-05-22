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2022-05-22 12:45:00

指定診所｜多8間停止運作恢復普通科門診　周一起只剩7間服務 (附名單)

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將軍澳(寶寧路)普通科門診診所。(資料圖片／陳奕釗攝)

將軍澳(寶寧路)普通科門診診所。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港新型肺炎疫情緩和，醫管局轄下8間指定診所將於明日(23日)停止運作，在全面消毒後後日(24日)起恢復普通科門診診所服務，當中戴麟趾夫人普通科門診診所同日起，更會恢復其夜間門診服務。醫管局表示，明起仍會維持7間指定診所服務，又指截至昨日(21日)下午5時，指定診所已向逾12.3萬人次提供醫生診症服務。

8間診所5月24日恢復普通科門診

  • 貝夫人普通科門診診所地下
  • 橫頭磡賽馬會普通科門診診所
  • 油麻地賽馬會普通科門診診所
  • 長沙灣賽馬會普通科門診診所
  • 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所
  • 伍若瑜夫人普通科門診診所
  • 戴麟趾夫人普通科門診診所(夜間門診服務)
  • 粉嶺家庭醫學中心一樓
  • 仁愛普通科門診診所

5月23日起7間指定診所名稱

  • 環翠普通科門診診所
  • 堅尼地城賽馬會普通科門診診所
  • 柏立基普通科門診診所
  • 九龍灣健康中心普通科門診診所
  • 南葵涌賽馬會普通科門診診所(分部)
  • 圓洲角普通科門診診所
  • 天水圍(天業路)社區健康中心一樓

醫管局指，會繼續密切監察疫情發展及服務需求，特別是政府放寬社交距離措施後的情況，並按疫情需要調整服務，包括指定診所及普通科門診診所等服務，為有需要病人提供適切治療。

一按即睇7間指定診所及相應藥物補充診所資料

醫管局7間指定診所及相應藥物補充診所地址及電話。(文件截圖) 醫管局7間指定診所及相應藥物補充診所地址及電話。(文件截圖)

醫管局維持7間指定診所服務

天水圍(天業路)社區健康中心一樓設新冠患者「指定診所」。(資料圖片／陳奕釗攝) 天水圍(天業路)社區健康中心一樓設新冠患者「指定診所」。(資料圖片／陳奕釗攝) 天水圍(天業路)社區健康中心一樓設新冠患者「指定診所」。(資料圖片／陳奕釗攝) 堅尼地城賽馬會普通科門診診所設新冠患者「指定診所」。(資料圖片) 堅尼地城賽馬會普通科門診診所設新冠患者「指定診所」。(資料圖片) 堅尼地城賽馬會普通科門診診所設新冠患者「指定診所」。(資料圖片)
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