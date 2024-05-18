指新冠病毒KP.2傳染性較高　孔繁毅料數周後成港主流病毒株

本港在污水樣本監測到被世衛列為需密切監察的新冠病毒變異株KP.2。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今(18日)在電台表示，KP.2與現時本港流行的JN.1新冠病毒株很相似，惟KP.2的傳染性較高，一個病人可傳染14至15人，免疫逃逸特性更嚴重，但病毒本身破壞力不及JN.1，而且本港有足夠的混合免疫力，不會引起嚴重疫情。他指現時本港JN.1佔整體新冠個案八成，KP.2佔整體15%，估計數周後KP.2會取代JN.1，成為本港主流病毒株。

他表示，目前本港新冠患者的入院高峰已回落，KP.2的出現或輕微提升入院率，呼籲長者或有長期病患等高危人士，應盡快接種XBB加強劑，以及在人多地方戴上口罩，兒童亦應接種兩劑新冠疫苗，以預防重症，相信對KP.2有一定作用。

在流感方面，孔繁毅稱新冠疫情持續3年，導致社區對流感的免疫力偏低，今年的流感季節很可能出現雙高峰，現時甲型H3及H1流感病毒爆發接連出現，當中H1病毒在3至4月開始爆發，預計維持多一兩個月，至7月回落，而H3病毒預料在8月、9月再有高峰，惟情況未必好嚴重。

他提到今波H1流感兒童的重症相對較多，主因是本港經歷3年新冠疫情，不少幼童未染過流感，亦無打疫苗，以致免疫力較低，感染後情況較嚴重，建議家長盡早為幼童打針。