指曾協助延期2月舉行 楊德強質疑田總取消渣馬原因

田徑總會於上周五宣布取消今年的香港馬拉松賽事並指政府遲遲未批准，導致準備時間不足。體育專員楊德強昨稱田總一度考慮改期，又指如果現時批准，準備時間與去年同樣是約兩個月，質疑為何不能舉辦，相信取消賽事涉及田總自己的考慮。

原訂11月舉行的香港馬拉松因準備時間不足取消，楊德強昨早在一個電台節目中指，田總於本月7日向政府提交修訂建議，相關部門已盡快處理，至上周五(16日)田總稱考慮將比賽延期至明年2月，政府亦回覆維園2月有檔期，但田總同日表示不考慮延期，直接取消賽事。他引述田總指，只有2個月準備比賽過於緊迫因此取消。不過他質疑，現時與去年兩個月前批出時間相若，「為何去年兩個月就可安排，而今年兩個月安排不到？」相信取消賽事涉及田總自己的考慮。

楊德強又說，田總初期希望將參賽人數由去年的1.8萬人增至3.3萬人，至本月才調低至2.5萬人。而原本田總亦建議「滾動式起步」，但當局憂慮跑手起步後脫下口罩、聚集在起步點附近會有一定風險，後來則建議改成分組起跑。楊強調政府一直積極處理申請，並非外界所說「不置可否」。田總昨日未有回應事件。

港無防疫路線圖阻申辦賽事

另外，國際龍舟聯合會通過，原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽，改由泰國舉辦。中國香港龍舟總會主席鍾志樂昨早在電台指，總會已向大會解釋香港現時「3+4」入境檢疫政策，並指未來有機會調整為「0+7」，但政府始終未有防疫政策路線圖或時間表，令本港在能否舉辦賽事存在未知數，大會為了盡量方便運動員，而選擇在其他國家舉辦賽事。

鍾志樂表示對結果感到可惜，總會仍會派代表到泰國參賽，但香港運動員將失去在主場爭勝機會。他擔心，若果本港防疫政策不變，短時間內未必再能成功申辦國際體育賽事。他又稱，總會將繼續申辦2027年在香港舉行世界龍舟錦標賽，希望賽事日後可返回香港。