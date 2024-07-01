指本港未來機遇大於挑戰 李家超：是最好發展時刻

今日是香港回歸27周年，特區政府有一系列慶祝活動，警方在灣仔一帶加強布防。政府與社會各界亦推出一系列的優惠，包括多項康樂文化設施免費開放，及飲食購物優惠。行政長官李家超一連兩日透過社交網頁上載影片回顧兩年來的工作，昨指香港現在踏入了由治及興的最好發展時機，還踏上了國家的發展快車。本港未來機遇大於挑戰，香港社會現時大致安全平穩，是最好的發展時刻，要有創新及底線思維，制定政策時要因時制宜，因地制宜。

他又指，政府不但會以結果為目標，更要提速提效，更有前瞻性，主動把握機遇、發揮優勢，讓廣大市民獲得更多，更有幸福感，讓香港創造更多輝煌的成績。