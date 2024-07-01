指本港未來機遇大於挑戰 李家超：是最好發展時刻

今日是香港回歸27周年，特區政府有一系列慶祝活動，警方在灣仔一帶加強布防。政府與社會各界亦推出一系列的優惠，包括多項康樂文化設施免費開放，及飲食購物優惠。行政長官李家超一連兩日透過社交網頁上載影片回顧兩年來的工作，昨指香港現在踏入了由治及興的最好發展時機，還踏上了國家的發展快車。本港未來機遇大於挑戰，香港社會現時大致安全平穩，是最好的發展時刻，要有創新及底線思維，制定政策時要因時制宜，因地制宜。
他又指，政府不但會以結果為目標，更要提速提效，更有前瞻性，主動把握機遇、發揮優勢，讓廣大市民獲得更多，更有幸福感，讓香港創造更多輝煌的成績。
財政司長陳茂波接受電台節目時則指，本港過去幾年持續受西方國家打壓及唱衰，經濟一直處於穩守局面，但在國家全力支持下，香港時候可以「進攻」發展，「以盛事活動搞旺場、人氣及財氣，尤其是經歷疫情後人少來，對這裡有誤解，請他們自己來看。」
對於樓市調整令負資產宗數增加，陳茂波稱，樓市目前穩健，市民置業後脫供比率不足0.1%，加上就業市場及經濟狀況理想，歷史說明香港可以捱過樓市波動。
今日留港慶祝市民亦有享不同優惠，康文署的博物館免費開放，而轄下如公眾游池等康樂設施免費使用。西九M+博物館及故宮文化博物館免費入場、歷史建築免費導賞團等。飲食界8個商會聯同多個品逾2,000間商戶參與「7.1慶回歸大優惠活動」，指定套餐、菜式、飲品提供優惠；而香港零售管理協會於今日至8月31日舉辦第二屆「香港開心購物節」。交通方面亦有不同優惠，電車、天星小輪「尖沙咀至灣仔」、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士亦會全日為所有乘客提供免費服務，而3至11歲小童免費乘搭港鐵(不包括高鐵、東鐵綫頭等)。