指法官履行職務遭制裁不能接受 張舉能：審國安案件不會盲目定罪

2024年法律年度開啟典禮昨舉行。終審法院首席法官張舉能表示，當法官只是在履行其司法職務時，卻遭受制裁或報復的威脅，實與法治背道而馳，絕對不能接受。他又指，近年司法機構的工作常被拿來與《國安法》審視，難免產生狹隘及失實的看法，強調法院及法官會繼續公正無私履行憲制責任。張舉能表示，司法機構有責任防制及懲治危害國家安全的活動，但強調法庭不會盲目將所有被告定罪，會嚴格按照《國安法》條文執行司法工作，尊重所有基本權利。

張舉能致辭時表示，當法庭作出具爭議性或不合部分人心意的決定，大眾可以批評或評論法官的決定，但把法官個人與其決定或理據混為一談，便不利普通法制度的成功。他指，當法官只是在履行其司法職務時，卻遭受制裁或報復的威脅，實與法治背道而馳，絕對不能接受。過去一、兩年裁決的案件中，終審法院法官們之間持不同意見的裁決，已證明法官工作高度專業及思考獨立，且忠於法律。 張又指，司法機構有責任依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，但並非表示法庭會盲目將所有被告人定罪，或在定罪後判處最高刑罰。法庭不會屈服於任何壓力而作出有罪或無罪的裁決，亦不會理會任何形式的滋擾或威脅。

金鐘政府合署建新高院大樓 他並提及，坐落銅鑼灣的新區域法院綜合大樓將不遲於2027年竣工及啟用。特首同意劃定金鐘道政府合署現址用地作為興建新高等法院綜合大樓之用，並可保留高等法院大樓現址用地，作為新綜合大樓的一部分，初步規劃及設計工作將展開。 林定國批美國政客政治操弄 律政司長林定國表示，司法機構獨立的司法權曾經、或將來可能遭受來自其他國家的威脅，面對不當干預，最佳應對方法就是如常履行各自的職責，並維持和提高司法程序的透明度；強調特區政府必在能力範圍內採取任何措施確保法官和司法人員能夠無懼威嚇，繼續履行司法職能。