指消費券提振 疫情若受控 陳茂波料下半年經濟審慎樂觀

疫情、地緣政治、歐美通脹高企影響本港經濟，政府本月中再向下修訂2022年實質本地生產總值增長至負0.5%至0.5%，財政司長陳茂波預料，只要疫情受控，下半年經濟審慎樂觀；又指消費券提振經濟，但是否再派發言之尚早。預期美國聯署局進一步加息，他料本港最優惠利率、存款利率也將跟隨上升，樓市或有壓力，籲考慮置業市民小心，但不認為樓市會出現斷崖式下跌，政府「無計劃、無打算，亦不覺有需要」托市。

陳茂波昨出席商台節目指，消費券令不少市民「加碼消費」，引述早前研究每人平均多花4,000至8,000元，料提振經濟1.2%，若非消費券作用，今年經濟將呈負增長；若疫情大致受控，對下半年經濟感審慎樂觀。不過他指，消費券令庫房負擔逾600億元，印花稅和賣地收入又減少，明年是否會再派發言之尚早，強調政府須審慎理財。他又估計失業率會慢慢下調，並相信本港維持獨特優惠和法制優勢可吸引人才回港。

料最優惠利率

將跟隨美國加息上升

政府預期美國9月再加息，陳茂波稱，本港的最優惠利率或向上調，「呢個勢似乎避唔到」，但會較美國加息幅度小，銀行體系資金相對充裕。樓市影響方面，他指今年首6個月，本港樓市回調約3%，租金約2至3%，仍屬平穩局面。供應方面，直至6月，不同發展商建成未推售單位約1.4萬，去年單位落成量約2萬個，未來3至4年一手私樓供應約9.8萬個，私人物業市場供應仍然持續穩定，但提醒未來供樓負擔加重、息口「未加完」，樓市有一定壓力，考慮置業市民要小心。他補充，研判物業市場不同的情況，不認為樓市會出現斷崖式調整，訊息「非常清晰」，故政府毋須出手托市或「減辣」。他解釋，不會因短期波動影響政策大方向和目標，因推行政策要有定力，認為現有措施可讓未有物業港人優先買樓，做法正確需要持續。