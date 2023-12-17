指遺址論「得啖笑」 余偉文料美明年中後減息

近期內地有網民聲於社交平台上，稱本港為「國際金融中心遺址」。金管局總裁余偉文今早（17日）於商台節目表示，香港的銀行體系在亞洲的國際金融中心中，規模最大，股市成交量亦比鄰近地區高，香港亦是亞洲最大的資產管理中心；認為「網上總係有人搵啲吸引眼球嘅句子」，未必合乎事實，直言遺址論「得啖笑」。
余偉文指，雖然本港無詳細收集資金流向的數字，但觀乎不同數據未見香港有資金流走。他指如果資金大規模流出，匯率會轉弱，銀行存款會下跌，但匯率和存款未見有影響，今年存款更淨升2.3%，在借貸下跌下是較高增幅。銀行的外幣資產和負責等，亦未見有跡象有資金流出。
股市下跌是周期性事物
他提到雖然股市下跌，但這是周期性的事物，資金可以存入銀行，不一定是外流，國際資金亦可能留港，等待機會再入市。他又指，今年首半年銀行盈利很好，按年上升170%，主要源自息差，投資和外匯收益亦有改善，他認為互聯互通將會為銀行業帶來很大機會，期望理財通2.0盡快落地。
對本港經濟審慎樂觀
另外，余偉文表示，美國通脹回落速度較預期，復常後勞動參與上升，美國移民增加，加上婦女可遙距工作，因此勞工數據仍有很多不明朗性，需時評估。他認為，美國聯儲局「放鴿」後，部分市場人士預估明年2至3月會減息，但他認為是過分樂觀，評估聯儲局要年中後才會減息，實際步伐仍要視乎多項數據。
「美國加息遏迎環境經濟，市場預期明年高息環境下，環球經濟會減退，香港屬於開放型經濟體，也會受影響」余偉文說。不過他提到，美國經濟韌性強，通脹回落速度比預期好，認為經濟有「軟着陸」的基本面。而內地經濟似乎差不多見底，工業生產、零售和消費數據都有改善，寬鬆政策亦逐漸見效，對香港經濟帶來正面訊息，因此他對本港經濟審慎樂觀。