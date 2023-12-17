指遺址論「得啖笑」 余偉文料美明年中後減息

近期內地有網民聲於社交平台上，稱本港為「國際金融中心遺址」。金管局總裁余偉文今早（17日）於商台節目表示，香港的銀行體系在亞洲的國際金融中心中，規模最大，股市成交量亦比鄰近地區高，香港亦是亞洲最大的資產管理中心；認為「網上總係有人搵啲吸引眼球嘅句子」，未必合乎事實，直言遺址論「得啖笑」。

余偉文指，雖然本港無詳細收集資金流向的數字，但觀乎不同數據未見香港有資金流走。他指如果資金大規模流出，匯率會轉弱，銀行存款會下跌，但匯率和存款未見有影響，今年存款更淨升2.3%，在借貸下跌下是較高增幅。銀行的外幣資產和負責等，亦未見有跡象有資金流出。