指離職與農夫山泉事件無關 黃鳳嫺︰去年已萌休息念頭

任職消委會總幹事12年的黃鳳嫺月初約滿離任，新任總幹事的招聘程序正進行。黃鳳嫺昨透露，去年已萌生休息的念頭，至今年2至3月兩度生病，最嚴重失聲一星期；自言平日身體健康，「咁多年嚟無攞過10日病假」，認為生病是休息的徵兆。她指，感恩能領導消委會為保障消費者權益出力，但形容現時是交接好時機，是「圓滿嘅完結」，又強調離職與農夫山泉事件無關。

黃鳳嫺昨出席商台節目，被主持人問及消委會去年發表的一份報告，其後被「農夫山泉」發律師信，事件是否離任考慮因素，她回應指，「絕對不是，絕對絕對不是。說回重點農夫山泉事件，是我們出錯，歸類錯了。」強調消委會秉持開誠布公、向公眾問責的價值觀，一如既往盡快回應消費者，處理手法與其他事件相同。