指離職與農夫山泉事件無關 黃鳳嫺︰去年已萌休息念頭

任職消委會總幹事12年的黃鳳嫺月初約滿離任，新任總幹事的招聘程序正進行。黃鳳嫺昨透露，去年已萌生休息的念頭，至今年2至3月兩度生病，最嚴重失聲一星期；自言平日身體健康，「咁多年嚟無攞過10日病假」，認為生病是休息的徵兆。她指，感恩能領導消委會為保障消費者權益出力，但形容現時是交接好時機，是「圓滿嘅完結」，又強調離職與農夫山泉事件無關。
黃鳳嫺昨出席商台節目，被主持人問及消委會去年發表的一份報告，其後被「農夫山泉」發律師信，事件是否離任考慮因素，她回應指，「絕對不是，絕對絕對不是。說回重點農夫山泉事件，是我們出錯，歸類錯了。」強調消委會秉持開誠布公、向公眾問責的價值觀，一如既往盡快回應消費者，處理手法與其他事件相同。
黃鳳嫺續指，去年消委會成立50周年後，她已萌生休息的念頭，加上今年2、3月時曾患感冒，嚴重至失聲一星期，認為「是時候要唞下」，之後再重新出發，期望可繼續服務市民。
回顧12年總幹事生涯，黃鳳嫺形容會以「感恩」總結12年生涯，感恩可在消委會工作，並獲得同事及持份者支持；談及任內最難忘報告是「牛丸無牛」的丸類檢測，指測試很難做，要與實驗室商討很久，考慮研究方法是否合理清晰，結果發現肉丸有不同成分，是「雜肉丸」。
申訴專員公署近日在網頁刪除大量舊報告，如要閱覽須額外申請，引起資訊透明度的爭議。黃鳳嫺稱沒有留意相關新聞，惟消委會要做好「IT governance(資訊科技管理)」及存檔，又稱早前預計會更多市民到訪消委會網站，已增大網站容量。她說消委會每數年會將「舊到擺上網都冇人睇」的報告存檔，市民如欲查閱可提出申請。