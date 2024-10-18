指香港國際關注施政報告 港澳辦︰感受到銳意改革

行政長官李家超周三發表任內第三份施政報告，國務院港澳辦昨發表署名「港澳平」的文章表示，香港和國際社會對施政報告高度關注並積極評論；從這份報告的豐富內容和各方面的熱烈反應中，可感受到特區政府銳意改革、奮發進取、造福民眾的堅定信念和堅實行動。

文章指，施政報告提出的一系列新思路新舉措，都反映出強烈的改革意識，亦緊密對接國家發展戰略、緊扣香港發展定位，重點圍繞鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，因地制宜發展新質生產力，打造國際高端人才集聚高地，促進文化體育旅遊融合發展、推動多元經濟，推動北部都會區發展引擎、深化大灣區合作等進行部署，大力發掘經濟新增長點，充分體現發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特功能作用的自覺和更有力行動。