指香港國際關注施政報告 港澳辦︰感受到銳意改革

行政長官李家超周三發表任內第三份施政報告，國務院港澳辦昨發表署名「港澳平」的文章表示，香港和國際社會對施政報告高度關注並積極評論；從這份報告的豐富內容和各方面的熱烈反應中，可感受到特區政府銳意改革、奮發進取、造福民眾的堅定信念和堅實行動。
文章指，施政報告提出的一系列新思路新舉措，都反映出強烈的改革意識，亦緊密對接國家發展戰略、緊扣香港發展定位，重點圍繞鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，因地制宜發展新質生產力，打造國際高端人才集聚高地，促進文化體育旅遊融合發展、推動多元經濟，推動北部都會區發展引擎、深化大灣區合作等進行部署，大力發掘經濟新增長點，充分體現發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特功能作用的自覺和更有力行動。
文章又提到，施政報告繼續聚焦造地建屋、交通運輸、扶貧助弱等民生憂難問題，提出許多切實有力的舉措。對於市民廣泛關注的房屋問題，在通過增加公營房屋用地、推出「簡約公屋」等方式有效縮短公屋輪候時間的基礎上，進一步提出以立法方式制定住宅樓宇分間單位出租制度，推動所有住宅樓宇分間單位改建成符合標準的「簡樸房」，穩定有序解決「劏房」這個老大難問題，得到市民充分肯定。
外交部：香港未來會更好
另外，中國外交部發言人毛寧在例行發布會上，回應有關香港在《世界經濟自由度2024年度報告》的165個經濟體中，獲評為全球最自由經濟體的提問時指，香港回歸以來，國際金融航運貿易中心的地位穩固，保持自由開放和世界一流的營商環境，持續被眾多的國際機構，評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一，充分反映國際社會對香港獨特地位優勢，以及「一國兩制」發展前景的高度認同，香港的未來會更好，歡迎各國工商界人士把握機遇，共享繁榮。