指香港電台曾想建新大樓　葉劉：削人手就不會擠迫

在立法會財委會特別會議上，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，香港電台在2025/26年度開支預算超過15億元，人手754人，只減少4人，關注是甚麽職位，開支最大是電視製作，但港台5個電視頻道中，有3個轉播央視節目或買片，關注會否大幅度削減節目主任職位。
開支預算超過15億 人手754人只減4人
廣播處長關婉儀表示，2025/26年度減少4個非首長級公務員職位，包括在電台減少1個文書助理和1個節目助理的職位，電視部減少1個文書助理及1個技工的職位，但一直有看內部架構，因應資源調撥，希望精簡人手，今年會再削減職位，當中包括節目主任。她強調不單是基層，也有一些升遷職位，做好整個預案後，將提交商經局。
至於買片方面，關婉儀表示，港台目前有5個落地的數碼電視頻道，當中有轉播央視頻道，也有自行買片的安排，以增加節目多元性和類別。
何君堯指鳳凰衛視性價比高 「 港台無人看如扔公帑落海」
葉劉淑儀認為，港台有700多人並不算少，之前因擠迫想建新大樓，如果減更多人手就不會擠迫。她又說，鳳凰衛視有短片宣傳香港，做得很好，關注港台為何不做，並希望比較港台和鳳凰衛視的製作成本。商務及經濟發展局局長丘應樺回應說，感謝對方提出的意見，稍後會給予數據。
丘應樺稱會重新審視港台運作及人手編配
選委會界議員何君堯表示，港台於2020年開支約10億元，但短短5年內，人手減少、節目不需要做那麽多，而通脹只是1%至2%，為何預算會增加50%至超過15億元。他又說，鳳凰衛視全年虧蝕約3億元，但節目非常豐富，內容很到位，口碑相當好，形容性價比高，而港台節目無人看，有如將公帑扔入海，形容是「乾煎蝦碌」，認為要思考《香港電台約章》可持續性，在財政「手緊」情況下，不能「攤大手板」問政府拿錢。
丘應樺回應說，多謝對方的清晰意見，當局會重新審視港台的運作、製作和人手編配，但需要時間獲取更多信息。
原文刊登於 香港電台