指香港電台曾想建新大樓　葉劉：削人手就不會擠迫

在立法會財委會特別會議上，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，香港電台在2025/26年度開支預算超過15億元，人手754人，只減少4人，關注是甚麽職位，開支最大是電視製作，但港台5個電視頻道中，有3個轉播央視節目或買片，關注會否大幅度削減節目主任職位。

開支預算超過15億 人手754人只減4人

廣播處長關婉儀表示，2025/26年度減少4個非首長級公務員職位，包括在電台減少1個文書助理和1個節目助理的職位，電視部減少1個文書助理及1個技工的職位，但一直有看內部架構，因應資源調撥，希望精簡人手，今年會再削減職位，當中包括節目主任。她強調不單是基層，也有一些升遷職位，做好整個預案後，將提交商經局。