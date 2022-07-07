指「前廳交流會」助行政立法合作　謝偉俊：辯論文化在中國人社會不習慣

謝偉俊指，辯論文化作風在中國人的社會不是太習慣，私下交流的形式不會有面子的喪失。(資料圖片)

特首李家超建議每月由一位司長或副司長帶領5至6名局長，到立法會舉行「前廳交流會」，與議員交流溝通，增加行政與立法交流。選委界立法會議員謝偉俊今日在電台表示，如有機會增加溝通是好事，但擔心交流會稍後可能變為形式化。被問到既有「前廳交流會」，應否保留立法會「短問短答」，謝偉俊回應，方式是越多越好，但辯論文化作風在中國人的社會不是太習慣，私下交流形式不會有面子的喪失。

指 私下形式不會喪失面子

謝偉俊指，溝通方式有好多種，認為是越多越好，有些在「前廳交流會」未能做到事情，比如公眾想知道當中的對話，如能在立法會有「短問短答」方式讓公眾了解是好事，惟辯論文化作風似乎在中國人的社會不是「咁習慣」，有時候上心就會不好，但私下形式不會有面子的喪失或不開心問題，減少麻煩或「牙齒印」。他認為每人的風格不同，有人喜歡「唇槍舌劍」式交流，亦有人較喜歡「家庭式關係」一起工作，他指可以和諧地處理事務，不一定需要好像上法庭一般爭拗。

謝偉俊認為，「前廳交流會」如有機會增加溝通是好事，而且今屆立法會較多新議員，官員與議員認識未必太多，議員對一些議題亦未必太熟悉，因此舉行交流會有助政府和議員合作，但擔心交流會稍後可能變為形式化，加上太多人一起工作，或令人缺乏獨立思考，他認為可先試行做法，其後再優化。

他又指，雖然交流會並非公開，亦無傳媒監察，但團隊可互相合作，更快處理問題，並提到相比以往雖然有特首「短問短答」環節，但即使當時曾提出有關修例將特首納入防賄條例規管，但最後亦沒有落實。