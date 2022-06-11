指《國安法》實施兩年看不到港人自由有變　林鄭稱疫情後可證明

即將結束任期的行政長官林鄭月娥，在接受電台專訪指，在《香港國安法》實施兩年以來，見不到港人的言論及集會自由有所改變。她指，疫情之下無可避免令市民的自由受到限制，但這是因為公共衞生及保障市民健康的考慮，而非《國安法》。林鄭稱，相信在疫情完全減退後，沒有需要再作出限制就可以證明。

林鄭月娥接受香港電台的專訪，對於《香港國安法》落實兩年來，林鄭指港人的言論及集會自由沒有改變。她指部份別有用心的人，將集會示威的自由，與《國安法》掛鉤，她亦不認同。她指在疫情過後，仍然可以舉行和平合法的遊行集會。林鄭指《基本法》有清晰條文保障港人享有的自由，而《香港國安法》第4條亦表明，維護國家安全同時亦要確保港人享有的自由。

指傳媒停運政府無法控制

至於有關於新聞自由，林鄭稱同樣沒有受到《香港國安法》影響，傳媒仍然可以在《國安法》下對政府及其本人作批評。又指即使在議會內，不涉及國家安全，議員都可隨意批評官員。對於有多個傳媒停止運作，擔心報道或會誤墮法網。林鄭稱屬於傳媒自己的憂慮是政府無法控制，又指不少人如移民、不投資香港、不敢寫作等，都是「主觀地」與《國安法》掛鉤，令《國安法》成為代罪羔羊。林鄭指，《國安法》有助穩定香港環境，對營商反有好處。

林鄭又指，根據政府新聞處的登記，本地的登記媒體數字一直上升，當中包括境外傳媒及網媒，而逢周二的行政會議前見記者期間，網媒亦可以作出提問。