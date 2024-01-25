按摩店「足府」結業被揭欠租照賣套票，海關接248宗舉報拘董事及秘書。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠陳述案情，今年一月初，海關截獲多名市民舉報一間擁有3間分店的連鎖按摩店突然結業，導致受害人未能使用已預繳的按摩服務，涉款110萬元，當中最大一宗個案金額涉及1.8萬元，至於其他個案金額約幾百元至逾萬元。

該公司涉違反《商品説明條例》

海關到連鎖店瞭解營運狀況，劉指，涉事公司以充值方式銷售服務，為消費者提供充值戶口，着消費者購買數千元服務，並在每次使用服務時扣除賬戶內的金額；又到各店舖的管理處，與業主聯絡，了解各店的租務情況，調查後發現涉事公司的3間分店均有拖欠租金，同時明知店舖租約期滿，不能繼續營運，仍然傳送優惠訊息給受害人及接受顧客付款。該公司涉嫌違反《商品説明條例》不當地接受付款的罪行，即公司接受付款後，沒有在指定或合理時間內提供按摩服務，而在公司結業後，更無負責人交代任何善後安排。

公司董事及秘書被捕

昨日（25日）拘捕一名45歲男子及一名44歲女子，二人分別為董事及公司秘書，現正保釋候查。據了解，涉事按摩店為「足府」。而截至今日（25日）早上8時，海關已接獲248名市民舉報。