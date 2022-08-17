按摩院被控經營賣淫場所案 蔡展鵬︰私人光顧4至5次 無接受性服務

時任警務處國安處長蔡展鵬涉於去年光顧灣仔無牌按摩院Viet Spa，按摩院3女1男其後被控管理賣淫場所等6罪，案件昨在東區法院續審，裁判官溫紹明裁定案件表證成立。蔡展鵬下午以辯方證人身份作供時承認，曾以私人身份光顧涉事按摩店約4至5次，但否認接受過任何形式的性服務，並指從來無人稱有性服務，亦不認為會有相關服務。

現執掌警務處人事及訓練處的高級助理處長蔡展鵬稱，警方去年3月19日掃黃突擊進入Viet Spa時，他與一名女子在房間內，但沒有接受性服務。他提及，首次約於前年年中光顧該按摩院，但不記得總數多少次，「可能幾次，可能4至5次」，在警方行動前一周，亦曾經光顧，每次無特別指定按摩師，接受「同一樣」服務，逗留1小時。

辯方問及蔡是否知悉按摩店提供性服務，蔡指從無人向他作相關建議，亦見不到任何字眼或暗示該店會提供性服務。被問及有否理由相信該按摩店有提供性服務，蔡稱「我唔清楚」，並強調他以私人身份去按摩院，與當時國安處長的職務無關，不認識按摩院的人，亦沒有調查過他們，對警方突擊行動並不知情。控方問蔡有否方法確認按摩院有否領牌，蔡指，到訪前無任何方法可確認該處是否有牌照，對該按摩院的認知及相信均是基於個人判斷，而觀察亦只限於公眾區域及其所到房間。他亦不知道其他按摩師向他人提供的服務種類。

蔡展鵬昨作供約15分鐘。案件押後至9月23日，聽取結案陳辭。控罪指，3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，當中兩人另被控一項管理無牌按摩院；而男被告則被控經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。