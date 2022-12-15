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2022-12-15 22:57:04

挪亞方舟推太空探索主題聖誕活動 近距離觀賞阿根廷出土4000至6000萬年前隕石

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挪亞方舟推太空探索主題聖誕活動 近距離觀賞阿根廷出土4000至6000萬年前隕石

由模擬太空人講解巨型太空隕石的特性。

內地在港選拔航天載荷專家，標誌港人將有更多機會參與國家航天故事，香港挪亞方舟聖誕節以太空探索作主題，周六(17日)起呈獻「閃爍星幻大冒險」活動，包括可近距離觀賞自阿根廷出土的隕石，讓小朋友滿足對太空世界的好奇心，又可體驗成為小太空人，玩星空主題積木，培養興趣和啟迪思維。

歷來在港展出最大型隕石之一

活動設銀河系星光隧道，小朋友在模擬太空人帶領下穿越，探索宇宙小知識，亦可近距離觀賞全港歷來展出最大型太空隕石之一，損石來自阿根廷，估計4,000至6,000萬年前墜落地球，最長直徑達一米，重達 520公斤。參加者更有機會親手觸摸小型隕石。

此外，小朋友可穿上小小太空衣，滿足成為太空人的夢想，在火箭前打卡。活動限11歲或以下小童參加。另有「夢幻星空棒棒糖 D.I.Y.」 、「歐意星光木作」、「Tublock 小小導演工作坊」 等工作坊；戶外亦設「巨型火箭滑梯及繩網」以火箭為主題的童趣健樂園，供小朋友考驗體能、膽量及協調感，盡情「放電」。
 

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挪亞方舟「閃爍星幻大冒險」活動摘要

  • 日期：2022年12月17日至2023年1月2日(逢星期六、日及公眾假期)
  • 時間：上午 10時至下午6時
  • 地點：香港新界馬灣珀欣路33號
  • 入場費：凡進入挪亞方舟人士需繳付入場費，成人$198，小童及長者(特惠門票)$158，活動期間設有買2送1門票優惠。(其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。)
  • 遊戲券使用：每購買兩張門票將獲贈10張遊戲券(總價值100元)，並可使用指定數量之遊戲券，以選擇參加上述部份活動。若入場人士所持之遊戲券不足以參加個別活動，可向活動場地之職員購買額外的遊戲券以補差額，遊戲券售價為20元兩張。
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