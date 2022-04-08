振興經濟｜5000元有豪花有慎使 多人領券八達通一度網絡擠塞

5,000元消費券已到手，有目標的市民已急不及待購買心頭好，昨日不少商場人頭湧湧，甚至有電器舖現人龍；不過也有不少市民憂慮經濟環境未必很好，只會購買日用品和食物。消費券相關的推廣優惠則隨處可見。但有市民一度投訴拍卡未能領券，八達通公司指七成合資格領券市民選用八達通，昨首日領消費券，疑因短時間內太多人同時領券致網絡擠塞，在調整後已順暢。

三個手機錢包的用戶，5000元消費券昨零時已直接「入袋」，選用八達通收消費券市民，可透過港鐵站內補貼領取站或八達通服務站、超市或便利店以及手機App領取。本報記者昨晨觀察港鐵站，不少市民排隊拍八達通機領券，港鐵職員在現場協助及維持秩序。

不少領取款項的市民，已急急消費，有人打算買手機、相機、梳化等，認為「可使得輕鬆啲」，也有家庭主婦稱會添置家庭電器，有電器店經理指昨日人客是平日數倍。也有市民稱沒有目標，亦很多行業受限聚令限制營業，可能待恢復晚市堂食時外出用餐。

對於有部分使用八達通市民昨一 度未能領券，八達通營業及市務總監李玉兒解釋，七成合資格領券市民選用八達通，部分如深水埗港鐵站的八達通服務站，因短時間內使用率很高致市民一度未能領券；而手機App凌晨發放首1小時也因多人使用，網絡不穩定，部分市民須嘗試數次才能成功領取，調整後運作暢順。八達通儲值額上限3,000元，須分多次領取，李指限額為平衡八達通咭卡不記名、便利及法例要求；據去年數據，有市民用於買手機甚至珠寶首飾較高金額消費，認為可滿足市民需要。為鼓勵用App，首50萬名用戶用App領券可多收10元推廣優惠，昨凌晨用App領券市民也適用；限聚令放寬後，有更多商場手提供消費優惠。