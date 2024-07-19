捲食安風波 廖孖記結業 稱「超標12倍」為測試樣本 非受影響批次

百年老字號廖孖記日前捲入食安風波，其瓶裝腐乳兩度驗出蠟樣芽孢桿菌超標。廖孖記日前在電視節目投訴，稱食安中心的測試結果令店舖聲譽盡毀而欲結業；至昨日廖孖記位於油麻地的地舖貼出「結業」及「停止營業」的告示，其後亦證實結業的消息，並稱是家中長輩的決定，形容近日的風波令家人倍感壓力。
昨日現場所見，廖孖記位於油麻地的地舖已落閘，門外貼上數張「結業」及「停止營業」的通告。廖孖記第四代傳人廖晃業確認結業消息，形容近日的風波令家人陪感壓力，家中長輩決定結業，並已遣散員工。廖孖記將於下周一召開記者會，向公眾交代結業情況及食安報告。
食安中心本月4及16日兩度公布抽驗廖孖記的「廖孖記衛生腐乳王」，均發現蠟樣芽孢桿菌超標。第一次公布抽驗結果後，廖孖記東主廖太主動聯絡《東張西望》，質疑抽驗結果，並指公布令店舖一夜「聲譽盡毀」，不少顧客紛紛要求退貨。
廖太在報道稱，食安中心職員在零售商第一次抽驗後，曾到位於佐敦的廖孖記本舖再取樣本重新化驗，結果獲職員致電「恭喜」稱含菌量遠低於標準，又說可能是零售商存放不當導致含菌量增，但食安中心卻沒公開澄清。她質疑報告有誤要求「撤回」，並萌生結業念頭。惟食安中心日前公布第二次檢測結果，發現腐乳中的蠟樣芽孢桿菌超標12倍。
測試樣本是為改善生產流程特製
但廖晃業向傳媒指，上述被指「超標12倍」樣本是按中心指示，改善生產流程特地試造的「測試樣本」。他強調，那個只是樣本，而非中心所形容的「受影響批次」產品。
食安中心在7月4日公布，指一個來自西營盤零售點的「廖孖記衛生腐乳王」樣本檢出每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超標30%。中心本月16日再公布，跟進事件時再於9日從油麻地一個零售點抽取上述樣本再進行檢測，結果顯示該樣本每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，已指令其將受影響批次產品停售及下架。
食安中心昨晚再出稿還原抽驗過程，指6月底從西營盤一個零售點抽取一個瓶裝腐乳樣本進行檢測，結果顯示該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，即屬不滿意。中心再於7月初從佐敦一個零售點購買同一瓶裝腐乳產品的另一批次樣本作檢測，結果屬尚可並要跟進。人員月中再次從這間佐敦零售點購入另一批次的瓶裝腐乳產品，檢測每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超標13倍，屬不滿意。中心又指，本月4日下午巡查相關食物製造廠期間，發現部分原材料貯存不當及包裝區的衞生未如理想，已要求該食物製造廠檢視和改善生產流程。