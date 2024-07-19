捲食安風波 廖孖記結業 稱「超標12倍」為測試樣本 非受影響批次

百年老字號廖孖記日前捲入食安風波，其瓶裝腐乳兩度驗出蠟樣芽孢桿菌超標。廖孖記日前在電視節目投訴，稱食安中心的測試結果令店舖聲譽盡毀而欲結業；至昨日廖孖記位於油麻地的地舖貼出「結業」及「停止營業」的告示，其後亦證實結業的消息，並稱是家中長輩的決定，形容近日的風波令家人倍感壓力。 昨日現場所見，廖孖記位於油麻地的地舖已落閘，門外貼上數張「結業」及「停止營業」的通告。廖孖記第四代傳人廖晃業確認結業消息，形容近日的風波令家人陪感壓力，家中長輩決定結業，並已遣散員工。廖孖記將於下周一召開記者會，向公眾交代結業情況及食安報告。

食安中心本月4及16日兩度公布抽驗廖孖記的「廖孖記衛生腐乳王」，均發現蠟樣芽孢桿菌超標。第一次公布抽驗結果後，廖孖記東主廖太主動聯絡《東張西望》，質疑抽驗結果，並指公布令店舖一夜「聲譽盡毀」，不少顧客紛紛要求退貨。 廖太在報道稱，食安中心職員在零售商第一次抽驗後，曾到位於佐敦的廖孖記本舖再取樣本重新化驗，結果獲職員致電「恭喜」稱含菌量遠低於標準，又說可能是零售商存放不當導致含菌量增，但食安中心卻沒公開澄清。她質疑報告有誤要求「撤回」，並萌生結業念頭。惟食安中心日前公布第二次檢測結果，發現腐乳中的蠟樣芽孢桿菌超標12倍。

測試樣本是為改善生產流程特製 但廖晃業向傳媒指，上述被指「超標12倍」樣本是按中心指示，改善生產流程特地試造的「測試樣本」。他強調，那個只是樣本，而非中心所形容的「受影響批次」產品。 食安中心在7月4日公布，指一個來自西營盤零售點的「廖孖記衛生腐乳王」樣本檢出每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超標30%。中心本月16日再公布，跟進事件時再於9日從油麻地一個零售點抽取上述樣本再進行檢測，結果顯示該樣本每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，已指令其將受影響批次產品停售及下架。