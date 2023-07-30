掃雷行動驗40多棟大廈 至少10棟有即時危險 議員促設緊急工程通道

近完石屎剝落事件經常發生，舊樓維修成為了需解決的大問題。民建聯香港島東立法會議員梁熙團隊與香港驗樓師學會合作，展開「掃雷行動」，透過「外牆快速紅外線檢測」（RITS 儀)及無人機等科技，檢驗港島東高風險三無大廈，協助拆除鬧市中的「計時炸彈」。團隊今日（7月30日）分拆成六隊，分別檢驗40多棟，位於灣仔及東區40至60年樓齡﹑有驗樓令的三無大廈，團隊驗出至少有10棟大廈有即時危險。

檢驗灣仔及東區40多棟大廈 梁熙促設緊急工程通道

「掃雷行動」團隊會以科技做初步評估，結合專家在現場的觀察與電腦分析結果，判斷樓宇有否即時風險，並通報政府處理；團隊分別檢驗40多棟，位於灣仔及東區40至60年樓齡﹑有驗樓令的三無大廈。 梁熙指出，不少樓宇都出現鋼筋外露的情況，證明已有石屎剝落，只是可能比較細碎，沒有傷及途人而不被發現，擔心近日天氣時熱時雨下，會有更大塊石屎剝落，傷及途人。

梁熙續指，驗樓時亦發現部分大廈的窗檐出現明顯而且已貫穿的裂痕，擔心亦會有石屎剝落，團隊會詳細分析取得的數據及情況，按緊急次序通報政府，期望盡快處理，以免發生意外。部分樓宇的失修情況明顯較嚴重，但申請市建局等資助的程序較長，梁熙建議當局，設緊急工程通道，因應樓宇風險，特別批准個別較小型的維修工程招標，先拆除即時炸彈。