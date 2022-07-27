授勳名單出爐 人數創新高 多名運動員上榜

特區政府今日公布一年一度的授勳名單，授勳和嘉奬的人數創新高共有889人，獲大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章共105人.其中7人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括特首李家超、行會成員兼立法會議員張宇人、終審法院資深常任法官李義等；另超過30人來自體育界，包括李慧詩、何詩蓓及張家朗。而493人是因參與應對新冠疫情而獲得表揚獲服務獎狀。 授勳及太平紳士委任名單往年均在7月1日公布，不過政府上月底指，正全力籌備香港回歸25周年相關工作，因此延後公布。今年獲前任行政長官林鄭月娥頒授勳銜和嘉奬人士的總數創回歸以來新高，政府指，約七成(607人)是屬於行政長官社區服務獎狀或行政長官公共服務獎狀，其中493人是因參與應對新冠病毒疫情而獲得表揚的社會人士和公職人員。若只計大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章，獲表揚的共105人，則與過往兩屆政府最後一年任期相若。

李家超頒獎給自己？ 今年共有7人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括特首李家超、行會成員兼立法會議員張宇人、終審法院資深常任法官李義、科大校董會主席廖長城、電影發展局主席王英偉、商人林建岳，以及全國政協常委兼香港福建社團聯會榮譽主席吳良好。根據過往做法，現任特首將為授勳及頒獎人，惟今屆名單中，李家超既是頒獎人亦是得獎人，未知典禮上會如何安排。行政署回應本報指勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行，確實日期及安排會因應屆時的社交距離措施再作決定。 25人獲頒金紫荊星章，涵蓋多名前任及現任司局長，包括現任政務司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局長楊潤雄、政制及內地事務局長曾國衞、前運房局長陳帆、前食衛局長陳肇始、前廉政專員白韞六，以及八和會館主席汪明荃。 3港運動員奪銀紫荊星章 28人獲頒銀紫荊星章，除了有政界人士，亦有多名曾在東京奧運為港爭光的運動員及教練，包括牛下女車神李慧詩及單車隊總教練沈金康、贏得兩面奧運銀牌的女飛魚何詩蓓，以及為港首奪奧運男花金牌的張家朗。另亦有新鴻基地產執行董事郭基煇，政府指他全力支持房屋政策，除借贈土地還親自敦促落實；新世界行政總裁兼執行副主席鄭志剛熱心推動藝術及體育發展，包括把星光大道及尖沙咀海旁改造成多元且充滿文化氛圍的公共空間，表現傑出；以及人稱「Uncle Ray」的電台主持人郭利民，畢生致力推動本地流行音樂和為社會大眾提供娛樂，亦培育出不少新晉歌星和樂隊的貢獻獲表揚。至於多名協助政府抗疫的專家顧問，包括劉宇隆、劉澤星、孔繁毅，以及電影導演林超賢等46人則獲頒銅紫荊星章。

71 刺警案男警獲銀英勇勳章 另外，在去年七一刺警案中，頸部受傷的男警蘇敬祖，政府指為表揚他身受重傷時，仍用盡力氣提醒附近的同僚有即時危險，使其他人員有所警覺及馬上增援，可見其非凡的勇氣和決心，以及竭誠盡忠的表現，予以頒發銀英勇勳章。 政府亦委任了50名太平紳士，包括恒生銀行副董事長兼行政總裁施穎茵、香港足總副主席霍啟山、政府專家顧問許樹昌、立法會議員管浩鳴。他們主要職能包括巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利，同時他們要確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。 政府發言人稱，前特首林鄭月娥衷心感謝所有得獎人士對香港作出的貢獻，又稱對授勳名單上有超過30人來自體育界感到特別高興，以表揚香港運動員和教練在2020東京奧運會和殘疾人奧運會及其他主要運動賽事中取得空前佳績。