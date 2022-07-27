授勳2022｜李慧詩獲頒銀紫荊星章  冀運動員精神影響社會

政府公布2022年授勳名單，授勳和嘉奬的人數創新高共有889人，其中超過30名體育界代表獲授勳，包括女子場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩，以及香港單車隊總教練沈金康，兩人同獲銀紫荊星章。李慧詩表示，希望運動員精神能繼續影響社會，以及提供正能量。

身處日本正準備賽事的李慧詩表示，多謝政府對運動員的支持及肯定，又感謝港協暨奧委會、體育學院及單車總會的工作人員，在她所參與的3屆奧運中照顧及幫助。李慧詩又說，希望運動員精神能繼續影響社會，以及提供正能量，期望大家加油。

沈金康：培養運動員為港爭光是每名教練應盡責任

至於同樣身處日本的沈金康則指，對獲頒銀紫荊星章感到十分激動。他感謝政府及各界對單車運動的支持，會帶領港隊在明年杭州亞運爭取更大的榮譽。沈金康指，運動員經過艱苦訓練、付出常人難於忍受的代價才獲得成績，他形容運動員的努力及激情激勵他及團隊同心協力，帶領運動員一同奮鬥。沈金康又說，作為一名單車教練，「我的工作是平凡的，培養運動員在國際賽場爭金奪銀，為香港爭光，是每位教練工作應該盡的責任。」

沈金康續稱：「我深切的感受到，銀紫荊星章真正的獲得者應該屬於工作在第一線的教練團隊、按摩師、機械師、科研人員，以及香港單車總會、香港體育學院同事和關注香港單車運動發展、關注運動員成長的單車運動愛好者和廣大市民。同時獲得銀紫荊星章的榮譽，也應該屬於培養孩子成為單車運動員，支持鼓勵自己孩子參加單車運動的家長們。」